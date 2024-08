Podcast De Week Van Horses: Nationale tuigpaardendag met Ria Hekkert

Deze week in onze podcast speciale aandacht voor de tuigpaarden, naar aanleiding van de Nationale Tuigpaardendag op 10 augustus in Lunteren. Ria Hekkert vertelt meer over de geschiedenis van de nationale tuigpaardendag, hoe sport en fokkerij daar samen te komen, wat er allemaal voor moois te zien was dit jaar en waarom deze dag en de tuigpaardensport en -fokkerij in het algemeen zoveel gepassioneerde aanhangers heeft. Met veel mooie en soms ook ontroerende verhalen, ook voor wie nog niet zoveel van deze fokrichting en competities af weet!

Verder natuurlijk een blik in de paardenkrant van deze week en de agenda voor het komende paardensportweekend. Daarnaast hebben we een nieuwe podcastpoll voor je, waarin je mee kan praten over de jurering in de tuigpaardensport.

Je kan de podcastpoll invullen via deze link. De resultaten hoor je in de volgende podcast.

De Week Van Horses – Aflevering 23, 2024:

00:00 intro

00:50 Nationale tuigpaardendag: winnaars, fokkerij en jurering

46:30 Paardenkrant met heel veel keuringen en de GCT

47:40 De podcast poll over de jurering bij de tuigpaarden

49:10 Agenda voor komend weekend

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl