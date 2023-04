Deense Blue Hors opent dependance in Duitsland

De Deense stoeterij Blue Hors heeft besloten een Duitse vestiging te openen om aan de vraag van fokkers te kunnen voldoen. Zes hengsten worden nu in Winkelsett, Niedersachsen, gestationeerd, waaronder de DWB en Hauptprämie-hengst Blue Hors Zackerey (v. Zack).

In het Duitse Winkelsett nieuw geopende vestiging heet Blue Hors Wohlde. De opening is op 18 april. Naast Zackerey komen ook de KWPN-hengst Blue Hors Monte Carlo (v. Dream Boy), Feinstar (v. Blue Hors Farrell), de Premiehengst Bondo (v. Bonds), Glamourville (v. Glamourdale) en Bonfilio (v. Bon Courage) op Blue Hors Wohlde.

“We kijken ernaar uit een nieuw hoofdstuk te openen en de Duitse fokkers een nog betere service te kunnen bieden op een centrale locatie”, aldus fokkerijdirecteur Martin Klavsen. Het idee voor een Duitse tak werd geboren op de hengstenkeuring in Vechta. De belangstelling van de fokkers was zo groot dat werd besloten de activiteiten in Duitsland te versterken en uit te breiden, aldus St.Georg. Martin Klavsen zal de leiding hebben over de vestiging in Duitsland.

Bron St.Georg