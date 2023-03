Der Senaat-dochter hoogste punten Hannoveraner vrijspringkampioenschap

Meer dan 100 drie- en vierjarige Hannoveranen namen gisteren in Verden deel aan het vrijspringkampioenschap 2023. Springruiter Alois Pollmann-Schweckhors beoordeelde samen met fokcommissie lid Oliver Ross en veilingtrainer Thomas Schöning de paarden en gaven de driejarige Die Liese-Lotte (Der Senaat x Darco) de hoogste punten van de dag.

De driejarige merrie Die Liese-Lotte won de eerste afdeling met 29,4 punten, het hoogste puntenaantal van de dag. De merrie heeft de springkwaliteiten niet van een vreemde. Haar moeder is een halfzus van het beroemde Grand Prix-paard Fit for Fun (v. For Pleasure) van Luciana Diniz.

De winnaar van de tweede afdeling was Diacoco KHR (Diacontinus x Cornet Obolensky). De merrie kreeg 27 punten van de jury. Haar moeder, de Staatspremie merrie Coco Chanel KHR, bracht de goedgekeurde hengst Stakkolenksy (v. Stakkato) die in 2019 de Stakkato-Preis won voor de beste jonge springhengst.

De overwinning in de derde groep ging naar Cantaloop PJ (Colman x Silvio I) die 26,9 punten kreeg.

Vierjarigen

Clitschko Wladimir werd de kampioen van de vierjarige springpaarden. Hij een zoon van Cavoiro-H uit een As di Villgana moeder. De ruin won de eerste afdeling met 26,8 punten. In de tweede afdeling stond een andere Diacontinus-nakomeling vooraan: de ruin Dipsie K van Diacontinus x Crumble. Hij kreeg 26,7 punten van de jury.

Bron St.Georg