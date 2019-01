Desperado-zoon D’Joep beste dressuurhengst in NRPS-test

Vorig jaar kreeg hij nog de NRPS-titel 'beste draf' en nu heeft hij het dekbevret bij het NRPS op zak. D'Joep (Desperado x Ferro) kwam bij het verrichtingsonderzoek afgelopen weekend als beste hengst naar voren met onder andere 8,5-en voor zijn draf, galop, werklust en aanleg als dressuurpaard.

D’Joep is nog in eigendom van fokker J.G.M. van der Meijden, die hem fokte uit ster preferent prestatie-merrie Rozimone (Ferro x Roemer), die ook al tekende voor het moederschap van de Lichte Tour-paarden Farewell en Gibson, beide afstammend van Tango.

Veel zelfhouding

De jurycommissie omschrijft de zwarte hengst als een zeer aansprekende hengst met veel uitstraling en zelfhouding. “In beweging toont D’Joep veel zelfhouding, kracht en een goede balans. Hij heeft een expressief bewegingsmechanisme. De gastruiter vindt dat D’Joep een zeer werkwillig paard is, die veel ‘go’ heeft en vanuit de ontspanning ook over veel ruimte in de bewegingen beschikt.”

El Capone-zoon reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar El Perdón (El Capone x Whinny v. Negro), van fokker R. van Erp en eigenaar H. Hoeflake. De voshengst kreeg onder andere een 8,5 voor de stap en achten voor de draf en galop. De hengst overtuigde vooral met zijn tact, losgelatenheid en ruimte in zijn gangen.

Opvallende hengsten

De twaalfjarige Scandreo O (Sandreo x Zeoliet) en de vierjarige Niro (Negro x De Niro) kregen beide een reeks aan 8,5-en en een negen op hun lijst. Scandreo O wordt door Jenneke Overduin in de Lichte Tour uitgebracht en viel op met zijn schakelvermogen en gedragenheid. Niro wordt geroemd om zijn sterke achterbeen en balans.

Goedgekeurd

Naast eerder genoemde hengsten verdienden ook Gonzales (Governor x Bon Bravour), Love Just Mickey (Lord Leatherdale x Negro), Nick (Negro x Monaco), Painted Pride (Painted Black x Redford) en Rockstar (Rousseau x Ronaldo) goedgekeurd.

Bron: NRPS/Horses.nl