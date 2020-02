Desperados FRH onverwachts overleden

Desperados FRH (v. De Niro), het succespaard van Kristina Bröring-Sprehe, is vandaag onverwachts overleden. De hengst zakte vanmorgen na het dekken in elkaar en overleed. De negentienjarige hengst overleed waarschijnlijk aan een gescheurde aorta.

Het laatste optreden van de Grand Prix-hengst in de ring was in 2018. Daarvoor kampte Desperados FRH vanaf 2016, het jaar dat hij naar Olympisch teamgoud en een individuele zilveren medaille liep, met blessures.

De comeback van de hengst kwam in het voorjaar van 2018 en het was de bedoeling dat Desperados mee zou gaan naar de Wereldruiterspelen in Tryon. Vlak voor de Duitse kampioenschappen in Balve raakte Desperados FRH weer geblesseerd. Eind 2018 volgde een tweede comeback in Frankfurt en daar stuurde Bröring-Sprehe de Hannoveraanse hengst van het jaar 2016 direct weer naar de overwinning in de Grand Prix Spécial.

Fokkerij

Naast zijn eigen sportieve successen heeft Desperados ook in de fokkerij successen geboekt. Hij heeft bijna dertig goedgekeurde zonen, waaronder ook de Grand Prix-hengst Destano en Lichte Tour-hengst Divine Etincelle. Daarnaast lopen er meer dan vijfentwintig van zijn nakomelingen internationaal Lichte Tour en hoger, waarvan negen internationaal Grand Prix.

Bron: Horses.nl/FB