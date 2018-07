Desperado’s vooraan in Pavo-selectie Flevoland

Eerder werd in Limburg ook Jolas’ volle broer Ilas al geselecteerd voor de halve finale van de Pavo Cup. Over Jolas zei juryvoorzitter Johan Hamminga: “Deze grootramige ruin heeft een mooi opwaarts gebouwd model en een hele goede galop, waarvoor we hem een 9 hebben kunnen geven. Daarin gaat hij heel goed bergopwaarts en heeft hij veel zweefmoment. In de stap liet hij nu nog wat punten liggen.” Van de zeven vierjarigen mogen er vijf door naar Ermelo.

Nog een Desperado

Met 84 punten deed een andere Desperado-zoon van zich spreken bij de vijfjarigen. Deze Ivanhoe (uit Pirouette ID elite PROK van Jazz, fokker S.M.F.H. Waterschoot uit Hoogeloon) werd voorgesteld door Margreet Prosman. “Dit paard heeft drie fijne, correcte basisgangen en liet al hele goede dingen zien. Daarbij werd hij goed voorgesteld en maakte hij een goede houding. Zeker een heel fijn paard”, aldus Hamminga. Van de acht vijfjarigen mogen er vier door naar de volgende ronde.

Twee voor Margreet Prosman

Van de drie zesjarigen waren dat er twee, beide met 80 punten. De Apache-zoon Haranko V (2e bez. PROK, uit Varanka V elite PROK van Future, fokker P. van de Vleuten uit Sint-Oedenrode) kwam tot dat puntentotaal onder Margreet Prosman en Händel A (2e bez. PROK, Charmeur uit Wananka A ster pref van Ferro, fokker A.D.A. Augustinus uit Ochten) werd voorgesteld door Cynthia Eggenkamp. “De Apache-zoon viel op met zijn mooie aanleuning, bergopwaartse model en goede draf met daarin veel afdruk en veerkracht. We waren ook gecharmeerd van de Charmeur-zoon Händel A, die nog minder ver in zijn africhting is en wel echt kwaliteit liet zien. Een paard met veel allure en houding, die in zijn rijderij en schakelvermogen nog progressie zal moeten maken voor zijn leeftijd, maar absolute kwaliteit toont!”

Uitslag

