Deze week… Alex van Silfhout: ‘We hebben ons huiswerk gedaan’

“Ik wist van tevoren dat ik met twee heel sterke teams naar het EK ging. Dat ze zo onder druk bleven presteren was echt bewonderenswaardig”, vertelt Alex van Silfhout, bondscoach van de junioren en young riders, enthousiast. Verder lezen over het EK jeugd kan nu al online.

Oranje aan de hand van Pals naar zege

Voor het tweede jaar op rij greep Oranje in de Zweedse kustplaats de zege in de Nations Cup. Op heroïsche wijze. Want na twee zware omlopen waarin het Nederlandse equipe met drie man kwam te staan, moest er een barrage tussen vier landen aan te pas komen. Debutant Johnny Pals gaf zijn visitekaartje af door de tienjarige Chat Botte du Ruisseau Z (v. Casall) voor de derde maal foutloos rond te sturen. Waarmee Pals, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling en Michel Hendrix als winnaars het ereschavot mochten betreden.

Josta van Straaten: ‘Variatie maakt het werk leuk’

De einduitslag van het 1,50 m dat vorige week in Houten verreden werd zat vol verrassingen. Een opvallend naam was die van Josta van Straaten. Met Erachelle-S (v. Toulon) en Ciao Bella-S (v. Triomphe de Muze) nestelde zij zich op de tweede en vierde plek in de einduitslag. Bijzonder detail, ze zadelde fokproducten uit eigen merrielijnen die al meerdere generaties in handen van de familie Van Straaten zijn.

Fellini-dochter op imponerende wijze naar dressuurtitel

Op de Nationale Merriekeuring kan de concurrentie zich alvast voorbereiden op een ijzersterke delegatie bij de driejarige dressuurpaarden vanuit Noord-Brabant. In De Mortel schopten afgelopen zaterdag op de CK dertien merries het tot de kampioenskeuring. De keuringscommissie had er vanwege de zeer hoge kwaliteit een hele klus aan om tot de uiteindelijke plaatsing te komen. Alle dertien paarden verdienden terecht een ticket voor de NMK waarbij Kiss Me Set (v. Fellini) een waardige kampioene is.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »