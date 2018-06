Deze week… Bondscoaches houden slag om de arm

“Laat ons eerst nog maar eens het CSIO voor de jeugd in Hagen afwachten”, zegt Steeghs. “Ik ben wel veel wijzer geworden afgelopen week in Wierden, maar ik wil iedereen scherp houden. Het deelnemersveld is in de verschillende categorieën ook in Nederland wat breder geworden.” Zo is er Tristan Marchal, een nieuwkomer aan de top bij de young riders. “Ik denk dat een EK te vroeg komt voor mij”, zegt de ruiter voorzichtig. Verder lezen over het CSIO in Wierden kan nu al online.

Eventingjeugd na waardig NK hoopvol richting EK

De eventingjeugd liet zich op het NK tijdens de Horse Trials in Renswoude van de goede kant zien. Het podium van de junioren, met Bjinse Venderbosch die zijn titel prolongeerde, reed ook in de internationale CIC1* mee in de top. De young riders vonden heel goed de aansluiting in de CIC2*met een plek in de top acht en Olivia Pleijsier als sterke kampioene.

Myrthe Wedda scherpt record aan: ‘De zeventig procent komt in zicht’

Op de Subtopwedstrijd zaterdag in Houten won Myrthe Wedda met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) beide young riders-proeven. De individuele proef was goed voor 67,13% en de landenproef leverde 68,90% op. Met deze score scherpte de amazone haar persoonlijk record aan.

Veterinaire column Esther de Melker

Er zijn dit seizoen al weer veel veulens geboren op Stal Seldsum; 42 nu en nog acht te gaan. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed, maar vorige week was het even spannend. Een draagmerrie droeg bijna vier weken over en had een gecompliceerde bevalling. Ze droeg een embryo van onze eigen merrie, een Chin Chin-dochter uit Bybalia SMH (1,50 m, v. Cardento), die nu in de internationale sport loopt onder Liza Tiebot. We wisten al wel dat het een merrieveulen zou worden en daar waren we blij mee omdat we niet zeker weten of de merrie na haar internationale carrière weer beschikbaar komt voor fokkerij. Ik was net een merrie aan het spoelen ‘s avonds laat, toen het alarm van de draagmerrie afging.

