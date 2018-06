Deze week… Bruggink op podium op ‘zijn’ CSI Twente

De maand juni gaat sowieso goudomrand de boeken in bij Stal Het Oosterbrook. Tijdens het eerste weekend schreef Gert Jan Bruggink met Charmeur (v. Cristallo I) de Grote Prijs van Jumping Schröder Tubbergen op zijn naam. Eén week later was het partner Pia Luise Aufrecht die met Anita (v. Arpeggio) zegevierde in Treffen, voordat Bruggink naar de tweede plek snelde op ‘zijn’ CSI Twente. Verder lezen over CSI Twente kan nu online.

Ahlmann en Deusser laten de WEG in Tryon schieten

Een kleine bom ontplofte in het Duitse hippische kamp toen bekend werd dat de twee hoogstgeplaatste Duitse ruiters op de wereldranglijst niet beschikbaar zijn om deel uit te maken van het Duitse team op de Wereldruiterspelen in Tryon. Christian Ahlmann en Daniel Deusser, respectievelijke achtste en zeventiende op de meest recente wereldranglijst, zijn niet uit vorm en beschikken wel degelijk over de juiste paarden.

Dendrini schrijft geschiedenis met winst in nationale ereklasse

Waar vorig jaar alleen de regionale tuigpaarden in Exloo acte de présènce gaven, haalde de organisatie onder leiding van Henk Scherphof dit jaar genoeg sponsorgeld op om ook de nationale rijders naar Exloo te lokken. Bijna de hele top was er en dat leverde mooie sport op. Absoluut hoogtepunt was de overwinning van Henk Hammers met Dendrini (v. Manno) van de familie Kooyman in de ereklasse.

Greve viert hoogtij op CK Overijssel

Springruiter Willem Greve staat te boek als fokker van Karelien W (v. Comme il faut) en samen met zijn vader Jan is hij de eigenaar van deze Overijsselse kampioensmerrie. Alle zeven springmerries in de finale op de CK van Overijssel verdienden vorige week woensdag een ticket voor de NMK. Waaronder de als derde geplaatste Kaomi, eveneens eigendom van Jan Greve. Hengstveulen No Joke (v. Haynes GH) maakte het feestje compleet voor de fokker en hengstenhouder uit Haaksbergen. Hij pakte de titel bij de springveulens.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »