Deze week… Cennin versus Aqiedo: ‘Het is geen rekensom’

Wat gaf de doorslag richting Madeleine? Volgens Van der Schaft is het geen simpel sommetje, waarbij je alleen de resultaten van de observatiewedstrijden bij elkaar optelt. Verder lezen over de keuze van Van der Schaft en het NK Dressuur kan nu al online.

Kevin Jochems wint in jaar van bevestiging ‘klassieker’

Aken, Hickstead, La Baule, Calgary. Het zijn de klassiekers uit de springsport. Kevin Jochems heeft er sinds afgelopen weekend eentje op z’n palmares. In de Grote Prijs van Hickstead sprong hij met Captain Cooper (v. Namelus R) naar de winst. “Zonder twijfel mijn mooiste overwinning ooit.” Een feestje zat er twee dagen later voor team Oranje niet in, zij eindigden zondag in de landenwedstrijd als laatste.

Dagtitel Jesjena echte verrassing voor Jan de Bruijn

Voor fokker Jan de Bruijn was het vrijdag een bijzondere dag op de CK van Zuid-Holland. Dat hij werd gehuldigd als fokker van het jaar was al prachtig maar wel vooraf bij hem bekend. Dat zijn Jesjena (v. Apache), een volle zus van Indian Rock, als beste vier- tot en met zevenjarige merrie de dagtitel zou winnen, kwam als een grote verrassing. Voor hem de kers op de taart. Was Zuid-Holland enige tijd zeer toonaangevend in de levering van topmerries voor de NMK, dat bleef nu wat beperkt met twee driejarigen.

Explosieve kracht en macht bezorgt Joy kampioenstitel

In de beste rubriek van de dag op de CK in Norg, de keur/elitemerries, gaf tweevoudig nationaal kampioene Joy (Eebert x Patijn, moederlijn Tabe de Jong Ameland, Fokker van het Jaar 2012) van Johan Smink uit Steenbergen, meteen haar visitekaartje af. Ze komt passagerend binnen, rijst ten hemel en de kracht vanuit het achterbeen is explosief. Je kunt je de vraag stellen of het allemaal functioneel is, maar wat ze aan de hand laat zien is enorm. Zonder pardon: daar stond de kampioene. Ze kan in Ermelo voor de derde maal de nationale titel opeisen.

