Deze week… Centrale ‘dressuurkeuring’ in Gelderland

Inhoudelijk was alles lokaal afgehandeld voor de springpaarden in Gelderland. Aansluitend op iedere stamboekkeuring vond een ‘mini-CK’ plaats, waar de stermerries hun (voorlopig) keurschap konden verdienen. Verder lezen over de Centrale Keuring in Ermelo kan nu al online.

Coby van Baalen: ‘Het voelde als gisteren’

De grote publiekstrekker van het stijf uitverkochte dressuurgala op Outdoor Gelderland vormden de Outdoor Bastards: zeven oudgedienden die nog één keer met elkaar de strijd in de dressuurring aangingen. Rien van der Schaft, Alex van Silfhout, Tineke Bartels, Hans Bernoski, Coby van Baalen, Christa Larmoyeur en Leunus van Lieren lieten aan het enthousiast meeklappende publiek zien nog altijd prima in staat te zijn een Grand Prix-proef neer te zetten.

Jameson RS2 naar 85 punten: ‘Het kan nog beter’

Het heeft even geduurd, maar het eerste openbare optreden van hengstenkeuringskampioen Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) was het wachten waard. “De mensen die het gezien hebben, kwamen na afloop naar ons toe dat ze kippenvel hadden en bijna het Totilas-gevoel kregen”, vertelt Robin van Lierop van RS2 Dressage enthousiast.

Hoge IBOP brengt Icanita eliteschap en dagtitel

Met haar tweede IBOP-optreden, afgelopen zaterdag op de CK van de tuigpaardregio West, wist Icanita (Colonist x Stuurboord) in handen van Harry van Middelaar enorm te imponeren. De elegante bruine van Toon van Doorn werd bekroond met 88,5 punten en het elitepredicaat. Daarmee kon ze op de CK de strijd aangaan in de rubriek keur- en elitemerries, waar ze fier aan kop ging om tenslotte ook nog de beste driejarige Keldine in het dagkampioenschap achter zich te laten.

