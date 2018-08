Deze week… Communicatie doet Van der Schaft das om

Meerdere incidenten gingen vooraf aan het onverhoedse besluit van Rien van der Schaft om de WEG in Tryon niet meer mee te maken als bondscoach van het Nederlandse team. Bekend is de kritiek die Van der Schaft kreeg op zijn keuze voor dat team, met Madeleine Witte-Vrees en Cennin in plaats van Adelinde Cornelissen met Aqiedo. Maar kort voor zijn vertrek als bondscoach ontstond er ook op andere fronten discussie over het functioneren en communiceren van Van der Schaft. Meer lezen over het vertrek van de bondscoach kan nu al online.

Thessa Gilbers piekt in laatste wedstrijd met Despino

Haar allerlaatste wedstrijd bij de pony’s leverde Thessa Gilbers afgelopen zaterdag in Ermelo haar allereerste Hippiade-titel op. En wel meteen in de hoogste klasse, de klasse Z2 voor D/E-pony’s. Dat Thessa in een super vorm verkeerde bleek enkele weken geleden al wel op het EK in Engeland – waarvoor ze aanvankelijk als reserve geselecteerd was – waar ze het beste Nederlandse resultaat neerzette. Haar partner in crime is de achtjarige Duitse rijpony Baumann’s Despino (v. FS Don’t Worry).

Sezuan en vader Zack domineren Deense merriekeuring

De gouden medaille in Denemarken is normaal gesproken weggelegd voor één à twee merries per jaar. Alleen de allerbesten. Dit jaar ging de hoogste onderscheiding in de Deense fokkerij naar maar liefst vier merries. Aan kop kwam de uit de Nederlandse Ekina (Jazz x Gribaldi) gefokte Grevens Fakina (v. Blue Hors Farrell). Tien merries ontvingen de zilveren medaille.

Super dravende Wilhelmina fan Hylpen nieuwe kampioen

Op de 67e fokdag van fokvereniging It Fryske Hynder wist de driejarige Wilhelmina fan Hylpen (Fonger x Wierd) afgelopen zaterdag het kampioenschap naar zich toe te halen. “Deze merrie is de onbetwiste kampioen. Ze heeft een mooie bovenlijn, is goed gebouwd en heeft een mooi front. Daarnaast stapte en draafde ze met veel takt en oprichting”, liet juryvoorzitter Louise Hompe weten. Wilhelmina pakte de titel op een fokdag waar in de gehele breedte sprake was van kwaliteit.

