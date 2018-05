Deze week… Geschiedenis herhaalt zich voor Frank Schuttert

Een unicum. Zo kan de dubbel van Frank Schuttert het best omschreven worden. Twee jaar eerder stuurde hij Go Easy de Muze uit het niets naar de kampioenstitel en Eindhovense Grand Prix winst. Die eer was ditmaal weggelegd voor de constant presterende Beautiful Red, die ook uit het niets leek te komen. Verder lezen over CSI Eindhoven kan nu al online.

Heeft het KFPS een ‘tweede Siert’?

Het goedkeuren van de hengst Siert is iets waar het KFPS niet trots op is. De ledenraad besloot vorig jaar dat de ‘schimmelhengst’ goedgekeurd mocht blijven, maar dat het keuringsreglement, dat aftekeningen verbiedt, voortaan strikt nageleefd moet worden door de hengstenkeuringscommissie. Kwade tongen beweren nu dat er een jaar later wéér een hengst met witte haren is goedgekeurd: Ulbrân.

Marijke de Geus: ‘Behoorlijk moeten wennen aan de Subtop’

Na een ongelukkige val stapte de 1,50 m-springamazone Marijke de Geus een aantal jaar geleden over naar de dressuur. Een geslaagde switch want inmiddels rijdt ze met Adjudant (v. Tango) Grand Prix en met zijn lookalike MDG Equestrian’s Connecticut (v. Johnson) Lichte Tour. Met beide vossen reed De Geus zich afgelopen donderdag op de Subtopwedstrijd in Soest in de prijzen.

Laten we vooral zichtbaar en transparant blijven

Jan Cees Vogelaar, voorzitter van de Sectorraad Paarden, heeft het stokje overgenomen van dressuuramazone Anky van Grunsven. Deze week reageert hij op de vraag welk beeld er bij de buitenwereld heerst ten aanzien van de paardensport. Volgens Van Grunsven is het belangrijk dat er een positief geluid naar buiten wordt gebracht. Welke stappen moeten er gezet worden binnen de sector waardoor paardensporters ervan verzekerd zijn dat ze ook in de toekomst hun werk kunnen uitoefenen? Volgende week is vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, aan het woord.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »