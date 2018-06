Deze week… Hengstenhouders toe aan andere testvorm

Het KWPN Verrichtingsonderzoek duurt in het voorjaar zeventig dagen en in het najaar vijftig. Onder andere vanwege die duur hangt er een fiks prijskaartje aan: het volledige voorjaarsonderzoek voor een driejarige hengst kost inclusief inschrijving in het stamboek bijna 10.000 euro. Een hengst moet heel wat merries dekken om dat bedrag er weer uit te slepen. Verder lezen over welke andere opties er worden aangedragen voor het testen van hengsten kan nu al online.

KNHS wil zichzelf opnieuw uitvinden

De KNHS neemt de voorgenomen veranderingen, bekend onder de noemer ‘Van hand veranderen’, serieus. In gesprekken met verschillende stakeholders wil de sportbond ontdekken wat er leeft en welke keuzes er gemaakt moeten worden. De eerste sessies hebben inmiddels plaatsgevonden.

Geboren Limburger boert goed op Canadese springstal

De 37-jarige Piet van Genugten haalde afgelopen weekend een mijlpaal in zijn ruitercarrière. De

geboren Limburger, woonachtig in Canada, reed zijn eerste FEI-geregistreerde wedstijd. Niet op één- of

tweester niveau, zijn internationale debuut vond – met wisselend succes – plaats in het ‘National’ CSI5* op Spruce Meadows. Van Genugten legt zijn beweegredenen uit en vertelt over het avontuur.

Wim van der Linde: ‘Selectie op gevoel’

“In de fokkerij is het belangrijk dat je een paard fokt waar je ook op kunt rijden”, is Wim van der Linde overtuigd. In dertig jaar heeft hij samen met zijn vrouw Annemarie en later dochter Eva een succesvolle stoeterij opgebouwd. De ‘Texel-paarden’ zijn gewild op veulenveilingen en in de sport komen ze vaak bovendrijven. Paarden die niet verkocht worden, gekscherend de ‘leftovers’ genoemd, worden door Eva in de sport uitgebracht, meermaals zelfs richting de Grand Prix. Afgelopen zaterdag kregen ruim vijftig zeer geïnteresseerde dressuurfokkers een kijkje in de keuken bij deze gepassioneerde fokkersfamilie in het kader van de Paardenkrant-Horses.nl Veulenvisite.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »