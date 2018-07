Deze week… Iedereen zwijgt na vertrek van Knaap

Dat de nieuwe voorzitter van het KWPN, Andries van Daalen, een andere weg in wil slaan dan zijn voorganger Siem Korver blijkt uit alles. Hij haalde zelfs Korver terug om de onder diens verantwoordelijkheid ontstane situatie op kantoor – twee directeuren die elkaar de tent uitvochten – op te ruimen. Dat liep spaak, maar zal niet de enige reden zijn dat Knaap nu na zestien jaar (een jaar adjunct en vijftien jaar directeur), zonder pardon op straat staat. Verder lezen over de loopbaan van Johan Knaap bij het KWPN kan nu al online.

Dressuurland Amerika rukt op in Aken

Na de Grand Prix op CHIO Aken stond niet Duitsland aan kop in de landenwedstrijd, maar Amerika. En als een cameraman in de Grand Prix Spécial niet Laura Graves’ Verdades de stuipen op het lijf had gejaagd, hadden ze de landenwedstrijd zomaar nog kunnen winnen ook. Met Robert Dover aan het roer, en nauw begeleid door zijn opvolger Debbie McDonald rukt Amerika op als dressuurland. Isabell Werth zat na de Kür stevig bovenop haar troon, maar moest de onderste twee treden van het podium afstaan aan Kasey Perry-Glass en Laura Graves. Ook in de vierde Kür werden twee podiumplekken door Amerikaanse amazones bezet.

Huckriede voor veertiende keer dameskampioen

De haperende tablets voor het jureren op de derde editie van het CH De Gouden Bolhoed in Houten werden snel aan de kant geschoven, waarna werd overgegaan op het traditionele systeem van twee juryleden en een arbiter. Die hadden het bij de tuigpaarden over het algemeen niet heel moeilijk, ook niet in de strijd om het Nederlands dameskampioenschap dat voor de veertiende keer werd gewonnen door Anneke Huckriede uit Usselo met de goedgekeurde KWPN-hengst Bommelsteijn’s Hubert (v. Cizandro) van Jaap van der Meulen.

Klarinetty loopt toppers stamboekkeuring voorbij

Op de stamboekkeuring in Didam waren de hoogste punten (85-80) voor Kaya-Amanda (v. Alexandro P) en Kimberly (v. Koss). Juryvoorzitter Arie Hamoen had er in Ermelo op de Dag van het Gelders Paard geen moeite mee om te keuren wat hij zag en ging aan die merries voorbij om Klarinetty (v. Alexandro P) aan kop te zetten.

