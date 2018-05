Deze week… IJzersterke Smolders helpt Oranje aan Nations Cup-punten

Het was Harrie Smolders die met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) het team van Rob Ehrens naar de tweede plek stuwde. De nummer één van de wereldranking was één van de drie ruiters die de lei compleet schoon hielden. Ook Manuel Fernandez Saro met Cannavaro 9 (v. Cornet Obolensky) en Maurice Tebbel met Chacco’s Son (v. Chacco Blue) zetten een dubbel nulrondje neer. Verder lezen over de Nations Cup in La Baule kan nu al online.

Binnenkijken bij de familie Van Straaten

Vaak gaan fokkersverhalen over successen. De geweldige stammen, de goedgekeurde hengsten en geweldig presterende nakomelingen. Dat zo’n verhaal ook een andere kant heeft, leerden de bezoekers aan de allereerste Paardenkrant-Horses Veulenvisite bij de familie Van Straaten. Niet dat zij geen succes hebben, integendeel. Maar het koste wel degelijk bloed, zweet, tranen én leergeld om tot dat succes te komen.

Young Riders Academy biedt Sanne Thijssen en Lisa Nooren kansen

Sanne Thijssen en Lisa Nooren zijn de twee toptalenten uit de Nederlandse springsport. Beiden werden vanuit het KNHS Talentenplan, waarvan ze op dit moment ook nog steeds deel uitmaken, al eens uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Daarnaast zijn ze als eerste Nederlandse talenten geselecteerd voor de Rolex Young Riders Academy (RYRA). “In onze sport ben je nooit uitgeleerd”, aldus Emile Hendrix, die deel uitmaakt van de selectiecommissie.

WFFS: ‘Paniek niet nodig, testen de moeite waard’

WFFS: reden tot paniek, of niet? De Duitse dierenarts Kareen Heineking-Schütte verdiepte zich in de materie en schreef een interessant artikel over de aandoening. Ze is van mening dat testen de moeite waard is, maar paniek of het mijden van dragers niet nodig. Ze benadrukt dat hengsten testen alleen niet afdoende is én roept stamboeken op om zich meer bezig te houden met hun leden: de fokkers.

