Deze week… Jonge paarden voelen zich thuis in Ermelo

In 2020 vindt het evenement opnieuw plaats in de achtertuin van het Hannoveraanse stamboek, waar het WK zijn charme verwierf. Maar ook Klaus Miesner, baas van de fokkerij-afdeling van de Duitse FN, realiseert zich dat ‘Ermelo’ de afgelopen jaren nieuwe maatstaven heeft gezet. Verder lezen over het WK jonge dressuurpaarden kan nu al online.

Uitgebalanceerde springequipe voor Tryon

Met Harrie Smolders, Jur Vrieling, Marc Houtzager en kampioensdebutant Frank Schuttert stuurt Oranje een sterk equipe naar Tryon. Stuk voor stuk mannen die de afgelopen periode goede resultaten geboekt hebben. En daarmee zijn er, met als vijfde man Leopold van Asten, weinig verrassingen in het springteam van dit jaar.

Brandy verslaat opnieuw alles en iedereen

Doordat het programma op CH Buitenpost vorige week woensdag pas ’s middags begon, hoefden de rijders niet meer voor lege tribunes te rijden. Een geslaagde move waar ook de rijders veel waardering voor hadden. Vanwege het 65-jarig jubileum had de organisatie het grote ereklasse kampioenschap toebedeeld gekregen. Dit op voorhand geclassificeerde ‘Kampioenschap van de eeuw’ werd een waar spektakel en uiteindelijk gewonnen door Harry van Middelaar met fenomeen Brandy (v. Uromast) van het Brandy consortium.

Vivaldi levert merriekampioen in Hannover

KWPN-hengst Vivaldi leverde op de Hannoveraanse elitekeuring in Verden de kampioene. Deze Vanity Fair (mv. Sandro Hit) werd door de jury geroemd om haar lossigheid in beweging, het front en de techniek van bewegen. Bij de springmerries kwam een dochter van Darco de Revel aan kop.

