Deze week… Mensen geven Bundeschampionate 2018 gezicht

Het gehele organisatiecomité van de KWPN Kampioenschappen zou er goed aan doen om in Duitsland te gaan kijken hoe je een sport- en fokkerijevenement tot een succes maakt. In deze tijden van ClipMyHorse.tv lukt het in Warendorf nog steeds om 37.600 mensen (iets minder dan vorig jaar) naar het evenement te lokken. Verder lezen over de Bundeschampionate kan nu al online.

Kimberly Loos: ‘Een net barragerondje rijden was het doel’

De Hippiade-kampioenen springen komen dit jaar uit alle delen van het land, maar de winnaarslinten werden afgelopen zaterdag in Ermelo in alle vier de klassen omgehangen bij amazones. In de klasse M nam Kimberly Loos met Minerva AEG (v. President) dankbaar bezit van de winst. “Ik wilde eigenlijk gewoon een net barragerondje rijden, dan was ik al tevreden geweest. Dat ik deze overwinning toe kan voegen aan mijn lijstje is helemaal geweldig”, aldus Loos.

Nederlandse paramenners domineren WK in eigen land

Met vier individuele medailles en goud voor het team, heeft de ploeg paramenners onder leiding van Ad Aarts weinig steken laten vallen op hun Wereldkampioenschap dat in het Limburgse Kronenberg plaatsvond. Met een ruime voorsprong op de overige deelnemers mochten Francisca den Elzen en Jacques Poppen naar het Wilhelmus luisteren.

Klaar voor de Wereldruiterspelen in Tryon

In de speciale katern over de Wereldruiterspelen in Tryon is alles te lezen over één van de grootste hippische evenementen. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud gaan als teamgenoot én partners naar de WEG. In een dubbelinterview vertellen ze over het reilen en zeilen op stal en hun gezamenlijke weg naar Tryon. Ook Nico en Jeroen Witte vertrekken naar Amerika, maar dan om hun levenspartners bij te staan. Hoe beleven vader en zoon dit? Daarnaast ook een inkijkje in de endurancewereld, de carrière van Chianti’s Champion tot dusverre en meer…

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »