Deze week… ‘Rhino-vaccinatie heeft wel degelijk zin’

Rhinopneunomie is niet nieuw, maar wel weer actueel. Daar zorgen recente uitbraken van de neurologische variant in Wolvega en Lelystad, maar ook in Frankrijk en Denemarken, voor. Hoewel veel onduidelijk is, zijn wetenschappers het over één ding eens: als we veel meer paarden in Nederland zouden vaccineren wordt de kans op verspreiding duidelijk kleiner. De praktijk ziet er anders uit.