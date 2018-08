Deze week…Tuigpaardendag toont doorzettingsvermogen van fokker en sporter

Als driejarige scoorde de merrie 70 punten voor exterieur, 74 voor beweging en 72 voor algemene indruk, maar de fokkers bleven in haar geloven. Een IBOP van 90,5 zorgde ervoor dat in haar (met bloed, zweet en tranen) geïnvesteerd werd, wat resulteerde in een ereklassepaard anno 2018. Verder lezen over de Nationale Tuigpaardendag kan nu al online.

AES wil wat terug doen voor de fokkers

Het is nu ruim vijf jaar geleden dat Kees en Joris van den Oetelaar het roer overnamen van het Britse stamboek AES. Sindsdien is het stamboek flink gegroeid. Tijd om niet alleen maar hengsten aan selectie te onderwerpen in Nederland, maar ook veulens en straks ook merries. “Vooral om wat terug te doen voor de fokkers die dat willen”, aldus Joris van den Oetelaar.

Gemiste kans bij KWPN afstammelingenkeuring

De KWPN afstammelingenkeuring is een prachtige kans voor de hengstenkeuringscommissie om fokkers voor te lichten. Die educatieve waarde werd niet benut door Bert Rutten, wiens besprekingen nauwelijks te onderscheiden waren van elkaar en bleven hangen in algemeenheden. Inclusive, Four Legends KS en For Ferrero lieten mooie collecties zien.

Talentenvisum maakt van droom Wim Cazemier werkelijkheid

Als je iets unieks te bieden hebt, gaan er deuren open in Amerika. Dat ondervond tuigpaardenman Wim Cazemier, toen hij besloot zijn langgekoesterde droom na te jagen. Cazemier woont nu met zijn gezin bijna twee jaar in de staat Indiana en heeft het goed naar zijn zin.

