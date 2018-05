Deze week… Voorjaarslichting scoort op ‘zwakke’ onderdelen

Alle zeven ingeschreven dressuurhengsten scoren een 8 of hoger op rijdbaarheid en instelling en maar liefst drie hengsten pakten een 9 op de stap. Gemiddeld komt deze lichting van zeven hengsten op 83,43 punten – een van de hoogste gemiddeldes ooit. Verder lezen over het verrichtingsonderzoek kan nu al online.

Lindholm bij meerdere veilingen op zwarte lijst

De naam Dr. Robert Lindholm roept bij een aantal mensen in Europa nare associaties op. De Amerikaan die zich uitgeeft als de steenrijke sponsor van Laura Graves kocht op onder andere de SELL Veulenveiling, de veiling van Gertjan van Olst en dit voorjaar op de EDS meerdere veulens en paarden. Maar betalen, ho maar.

Aniek Diks: ‘Als een snotneus tussen de wereldruiters’

De top tien van de Grand Prix van Valkenswaard leek afgelopen weekend de top tien van de wereldranglijst wel. Gregory Wathlet, Bertram Allen en Pieter Devos kleurden het podium. En samen met onder meer Ben Maher, Denis Lynch en Lorenzo de Luca namen zij het in de barrage van het hoofdnummer op tegen Aniek Diks. De Nederlandse verrassing in de jump-off hield met haar Winston Jumper R gelijke tred met de wereldtop. En stond na afloop met een dubbele nulrit breed lachend tussen de vijfsterren elite in de eindschikking.

Emmelie Scholtens sterk met Apache en Desperado

Keiharde regen, windvlagen, paraplu’s, pony’s en springruiters in zicht. Het deerde hem niets: KWPN-hengst Apache (v. UB40) liep tijdens de FEI Nations Cup in het Deense Uggerhalne onverstoorbaar door. “Ik kan nu echt op hem vertrouwen”, liet zijn amazone Emmelie Scholtens weten. Ze zette met de tweede en derde plaats – 73,87% in de Grand Prix en 74,74% in de Spécial – het beste Nederlandse resultaat neer.

