Deze week… WFFS-mysterie: moeder van Jovian vrij

Verder lezen over het WFFS-mysterie met daarbij de reactie van het KWPN kan nu al online.

Luciana Diniz: Spirituele topamazone in ‘no nonsense’ springwereld

Alleen vlak nadat Luciana Diniz over de finishlijn galoppeert, kan de oplettende kijker waarnemen dat de topamazone geen doorsnee dame is; met haar blik richting de hemel balt ze een vuist om vervolgens haar paard om de hals te vliegen. Diniz sloeg jaren geleden het spirituele pad in en is ervan overtuigd: “Om een proef te winnen moeten lichaam en geest één zijn.”

De Backer en Makkinga dromen niet van groter en duurder

Frederik De Backer komt niet uit een paarden familie, zijn vriendin Anne-Liza Makkinga werd geboren op het paard. De één komt uit België, de ander is geboren en getogen in Overijssel. Samen vormen ze een veelbelovend duo in de spring(fokkerij)wereld, met uitgesproken ideeën over de manier waarop ze hun bedrijf vormgeven.

Limburgse springtitel voor atletische Kaberlina JDV

Dat de Limburgse springpaardfokkers de sport hoog in het vaandel hebben staan, is een gegeven. Ook afgelopen zaterdag op de Centrale KWPNkeuring kwamen veel atletisch gebouwde jeugdige driejarigen in de baan, waarbij steeds meer sprake is van lengte in het lijf. De jury kende de titel toe aan Kaberlina (v. Entertainer), een prototype van een atletisch sportmodel, maar de als tweede geplaatste Kokosinaa (v. Connect) had gezien haar vrouwelijke uitstraling en dezelfde springkwaliteit de titel ook niet misstaan. Samen met twee collega’s mogen zij op de NMK de strijd nogmaals aanbinden.

