Vitalis en Ibiza leveren kampioensveulens Oldenburg

Er werd in vier ringen gestreden om de kampioenstitels en bij de springveulens was zowel het hengst- als het merrieveulen een nakomeling van Diamant de Quidam. De zoon van Diamant de Semilly werd in 2015 goedgekeurd voor het Oldenburger International en was kampioen van zijn jaargang. In 2018 werd de inmiddels vijfjarige hengst ook goedgekeurd voor het Hannoveraner Verband.

Springveulens

De kampioen bij de hengstveulens springen werd gefokt uit de Contender I-dochter Wonka. Deze merrie is een volle zus van de NRPS-goedgekeurde hengst Camelot, die het bij het KWPN schopte tot de tweede bezichtiging. De kampioen bij de merrieveulens springen werd gefokt uit Chin Chin-dochter Lolita D.

Ibiza

Vitalis leverde het kampioensveulen bij de hengsten. Het kampioensveulen werd gefokt uit de Stedinger-dochter Charisma. De bij Oldenburg en Hannover goedgekeurde KWPN-hengst Ibiza leverde de winnaar bij de merrieveulens dressuur en ook de nummer twee bij de hengsten. Het kampioensmerrietje werd gefokt uit Silber Fuerstin (v. Fuerstenball), die een halfzus is van de goedgekeurde Floricello (v. Florencio).

Uitslagen

Hengstveulens dressuur

1. Vitalis x Stedinger

2. Ibiza x San Amour I

3. Finest x Ron William

Dressuurveulens dressuur

1. Ibiza x Fürstenball

2. De Niro x Sandro Hit

3. Dream Boy x Zack

Hengstveulens springen

1. Diamant de Quidam x Contender I

2. Conthargos x Mylord Carthago

3. Emerald x Balou du Rouet

Merrieveulens dressuur

1. Diamant de Quidam x Chin Chin

2. Conthargos x Landjonker

3. Twilight x Stakkato

Bron: Oldenburger Verband