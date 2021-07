Diny Markhorst Overijsselse fokker van het jaar

De fokkerijdag van regio Overijssel draaide niet alleen om de veulenkeuring maar kende ook een mooi hoogtepunt in de verkiezing van de veelzijdige fokker Diny Markhorst tot fokker van het jaar. Op de fraaie accommodatie in Nieuwleusen werd Markhorst tot haar grote verrassing naar voren gehaald als ‘Overijssels fokker van het jaar 2021’. Ze fokt zowel spring-, dressuur- als tuigpaarden en heeft daarmee al mooie successen behaald.

De tuigpaardenfokkerij werd begonnen met de Indiaan-dochter Pascale, en uit deze lijn fokte Markhorst onder meer UTV-kampioene Erina, topsport-merrie Sabrina en kampioensmerrie Viva Jerina (v.Marvel). Als dochter van laatstgenoemde, kwam de keurmerrie Karla Jerina (v.Dylano) aangespannen met Henk Hammers in de baan tijdens het showblok rondom de fokkerij van Diny Markhorst. Zij hebben al jarenlang een samenwerking.

Drie internationale springpaarden

In dezelfde periode dat tuigpaardmerrie Pascale werd aangeschaft, investeerde Diny Markhorst in de Le Val Blanc xx-dochter Valentina, waarmee een succesvolle springpaardenfokkerij is opgezet. Uit Valentina’s dochter Mariska (v.Indorado) fokte Markhorst drie internationale springpaarden, waaronder de onlangs naar Edwina Tops-Alexander verkochte Toulon-dochter Hazy Toulana.

Dressuur- en springpaarden uit Reggae

Uit de Emilion-merrie Reggae fokte Diny Markhorst niet minder dan zes internationale springpaarden, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengst Investment IB (v.Kannan) die tegenwoordig bij Jeroen Dubbeldam in training staat. Bovendien staat Valentina aan de basis van meerdere succesvolle dressuurpaarden waaronder het ZZ-Zwaar dressuurpaard Cassandra (v.Sorento) die rechtstreeks teruggaat op Valentina’s dochter Supreem (v.Jetset-D).

Bron KWPN