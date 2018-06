Dochter uit kloon Ratina Z brengt 142.000 euro op

Fortina Z’s moeder Ratina Gamma Z heeft via embryotransplantatie al de nodige kinderen gebracht. Een daar van is Call Me de Muze (v. Clarissimo Z) die nu onder Karline de Brabander aan haar internationale springcarrière is begonnen. Fortina vertrekt dus voor het recordbedrag van 142.000 euro naar Zwitserland.

Dochter van Electra van t Roosakker

Lady D van ’t Roosakker (v. Echo van t Spieveld), uit de Grand Prix-merrie Electra van t Roosakker (v. Carthago), werd voor 69.000 euro gekocht door de Belgische Stud 2000, de fokkers van onder andere Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly).

Uit lijn Cella

De jaarlingmerrie Emeraude Pommex Z werd voor 61.000 euro afgeslagen. De dochter van Emerald stamt uit de lijn van onder andere het Grand Prix-paard Cella (v. Cento) vindt haar nieuwe stal in Frankrijk.

Kleindochter van Qerly Chin

De vijfjarige Darco-dochter Narcotique van ten Bos vindt haar nieuwe thuis in Brazilië. Zij is een dochter van Daytona de Muze die onder Jody Bosteels op 1,50m-niveau sprong en kleindochter is van de beroemde Qerly Chin.

Twee paarden niet verkocht

Tuttifrutti Pommex Z, dochter van Narcotique de Muze II, en Calgot Verdi, dochter van wereldkampioene Liscalgot, behaalden het vooropgestelde bedrag niet en blijven bij de verkoper.

Klik hier voor de resultaten van de veiling.

Bron Zangersheide