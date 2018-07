Dochter van Lady Lindenhof naar Luciana Diniz

De achtjarige merrie van Campo Flamengo Z was eerder te zien in de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera onder Penelope Leprevost.

Pensioen

Lady Lindenhof had een succesvolle carrière met zowel Luciana Diniz als Kevin Staut met diverse overwinningen op CSI5* niveau voordat ze in 2016 met pensioen ging. Samen met de Fit for Fun’s zoon Camargo en Winningmood’s dochter Isabeau in haar team heeft Luciana Diniz met de komst van Airelle Flamingo nog een belofte voor de toekomst op stal.

Bron: World of Showjumping