Dochters van Arezzo VDL en Dallas VDL springen naar 85 punten

Op de Groningse stamboekkeuring in Winschoten plaats werden 17 van de 23 springmerries ster. Bij de dressuurmerries kregen elf van de 24 merries het begeerde sterpredicaat. Dochters van Arezzo VDL en Dallas VDL sprongen naar 85 punten en kregen 80 voor exterieur. Grand Galaxy Win en Gamble H leverden de beste dressuurmerries.

Met een bovenbalk van 80/85 kende de keuring twee uitschieters in Linderella (Arezzo VDL x Indoctro) van fokkers Arend van Ittersum en de VDL Stud, en Lacinda-Herma (Dallas VDL x Verdi, fokker W. Stienstra uit Opende) van Menko en Elsa Jongeling. Linderella’s moeder Ginderella is een halfzus van de KWPN-hengst Veron.

‘Elke sprong is ze vlug boven’

Inspecteur Bart Henstra licht toe: “De Arezzo VDL-merrie is een grootramige merrie van 1.69m met een scherp model en aansprekende voorhand. Ze galoppeert actief en met veel balans. Bij het springen liet ze een hele constante verrichting zien; elke sprong is ze vlug boven, bukt ze goed en behoudt ze goed het overzicht. Daarbij is ze voldoende los in het lichaam en laat ze atletisch vermogen zien.”

‘Springt met veel afdruk’

Over Lacinda-Herma zegt Henstra: “De Dallas VDL-dochter is een jeugdige, charmante merrie met bloed en hard fundament. Haar galop is voldoende ruim en ze heeft heel veel inzet bij het springen, is vlug boven en springt met veel afdruk. Deze Lacinda-Herma heeft het hoogtepunt soms nog wat ver achter de sprong liggen, maar doet het allemaal met veel gemak en lijkt ook over veel vermogen te beschikken.”

Nog vijf merries springen naar 80 punten

Nog vijf merries sprongen naar 80 punten. Lasstien-H (Grandorado TN x Casantos, uit de lijn van 1,60m-paard Uraguay van Ben Maher) en de vijfjarige Jazzanula-N (Corland x Silverstone, uit de Holsteinse stam van Lancer I en II) van fokker Wim van Nispen verdienden het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur. “De driejarige Grandorado TN-dochter is een jeugdig bloedpaard met lossigheid. Ze galoppeert lichtvoetig, is vlug en maakt de sprong telkens goed af achter. De Corland-dochter van Van Nispen is een sympathieke merrie met veel merrieopdruk. Ze springt met veel afdruk, is voorzichtig, heeft een vlug voorbeen en lijkt voldoende vermogen te hebben.”

Dochters Bubalu VDL, Dallas VDL en Contendro II

Met 70/80 verdienden de goed in het rechthoeksmodel staande, vlugge en goed basculerende Lenthe-D (Bubalu VDL x Charisma) van fokkers S.J. Dijkema en E. Dijkema, de vlugge en achter de sprong goed afmakende Dallas VDL-dochter Levive BMH (vm. Corland) van fokker W. van der Bij, alsook de voldoende ontwikkelde, op de steilsprong goed terugspringende en goed lichaamsgebruik vertonende Luna (Contendro II x Placido) van fokker E. Lalkens het sterpredicaat.

Twee keer 80/80 bij dressuurpaarden

Bij de dressuur was het wel wat zoeken, stelt jurylid Henk Dirksen. “Een aantal paarden misten de zuiverheid in stap, en de houding bleek een aandachtspunt vandaag.” Aan twee merries kon de mooie bovenbalk van 80/80 worden vergeven. De Grand Galaxy Win-dochter Lou Lou HF (vm. Oscar) van fokker J. Ballard Haralson uit Newnan, en de Gamble H-dochter La Diva (vm. Haarlem, fokker A. Rijpma uit Lieveren) van Jan Brouwer uit Zevenhuizen.

Halfzus Carlton Hill VDL

Bart Henstra: “De Grand Galaxy Win komt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Carlton Hill VDL (v. Uphill) en zij is een jeugdige merrie met een hele aansprekende voorhand en goede bovenlijn. Ze beweegt niet spectaculair maar wel heel functioneel en lichtvoetig. Dezelfde punten behaalde La Diva, die opviel met haar goede rechthoeksmodel en aansprekende voorhand. Ze draaft met goede beentechniek en een sterk achterbeengebruik, en ze galoppeert heel actief.”

Nog een keer Jan Brouwer

Jan Brouwer zag ook zijn zelfgefokte Gamble H-dochter La Vita (vm. San Amour) ster worden met 80 punten voor beweging. Deze voldoende langgelijnde merrie draaft lichtvoetig en galoppeert actief. Ze kreeg 75 punten voor exterieur.

Zygrande le Coupied

Ook de Glamourdale-dochter Lola (vm. Belissimo M) van H.A. Schaaf-Linthorst uit Hellendoorn werd ster met 75/80. “Dit is een jeugdige merrie met uitstraling en een hele goede galop. Ze galoppeert lichtvoetig, met veel balans en gemak, en kan al goed changeren”, vertelt Dirksen. Lola kreeg 85 punten voor galop. Lola’s moeder is een halfzus van het Grand Prix-paard Zygrande le Coupied (v. Krack C) van Ceylan Avinal waar zoveel om te doen is geweest. Een paar dagen geleden zag het Hof Avinal toch als rechthebbende van Zygrande.

Glamourdale x Gribaldi

Precies dezelfde punten behaalde de Glamourdale-dochter Keecie Waldie (vm. Gribaldi) van fokker A. Hoving uit Garmerwolde. “Ook dit is een heel goed galopperende dochter van Glamourdale. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede voorhand. In galop is ze heel actief, heeft ze veel kracht, afdruk en balans. In draf valt haar lichtvoetigheid en beentechniek positief op.”

Dochters van Ebony en Ferdinand

Met 70/80 verdienden de met veel beentechniek bewegende Lafayett (Ebony x Flemmingh, halfzus van ZT-paard Chardonnay onder Vai Bruntink) van Jan Brouwer, en de over drie goede basisgangen beschikkende, voldoende langgelijnde Laferdinsodie (Ferdinand x Houston) van P.C.M. van Santen uit Eastermar het sterpredicaat.

