Dochters van Everdale en Dream Boy naar 80/80

Bij de driejarigen was Kallista (Everdale x uit Davigna elite IBOP-dres PROK van Wynton) van J. Wisdom de meest opvallende. De door Grietje en Jans Jansen gefokte merrie kreeg voor de draf en houding 85 punten. “Dit is een hele aansprekende merrie met veel front en een mooi hoofd. Ze heeft een goede bovenlijn en correct fundament. Ze beweegt met veel actie, een goede techniek in zowel het voor- als het achterbeen, en veel houding.”

80/80 voor Jybrona

Voor Jybrona (Dream Boy uit Ramona ster sport-dres van Amsterdam, fokker T. Jacobi uit Katlijk) van Kim Jongsma-Jacobi was er ook een bovenbalk van 80/80. “Deze dochter van Dream Boy is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft veel front. In stap en draf heeft ze veel souplesse, een goede beentechniek en een fijne zelfhouding.”

Zeven merries 80 voor beweging

Zeven merries behaalden 80 punten voor het bewegen in combinatie met 75 voor exterieur. Kamilla (Apache uit Zuiderprinces ster sport-dres PROK van Wolfgang) van f/g K. Koopmans viel op met haar goede krachtige draf. De goed galopperende Kentucky (Dark Pleasure uit Galucy elite EPTM-dres PROK van Uphill, fokker Teun Hassink uit Zeewolde) van W. Bierstedt beschikt ook over een goede stap.

Goed ontwikkeld

De correcte Karemel DSD (Desperado uit Eukalypta elite EPTM-dres sport-dres PROK van Rousseau) van fokker S. Duinstra uit Eastermar kreeg voor alle drie de gangen 80 punten. De goed ontwikkelde Kirsten van de Getswerder (Ferdeaux uit Genji PROK van Apache) van fokker A.K. Dijkstra uit Franeker heeft een goede techniek in draf en veel souplesse in galop.

Merrie van De Jeu/Kirsten Brouwer

Dezelfde bovenbalk was er voor de met opvallend veel front gezegende Kolana (Ferdeaux uit Dolana elite IBOP-dres d-oc van Vivaldi, fokker Appie Dijkstra uit Opende) van Emmy de Jeu en Kirsten Brouwer, die eveneens souplesse en beentechniek combineert in beweging.

Twee Governor’s naar 80

Ook twee Governor-dochters kwamen uit op 75/80: de zeer goed galopperende Kimbria B (uit Conbria E elite IBOP-dres PROK van Voice) van fokker Gonnie Blumers, en de met veel souplesse en balans dravende Kybrona (uit Ramona ster sport-dres van Amsterdam) van f/g Kim Jongsma-Jacobi.

Vier- t/m zevenjarigen

Bij de vier- tot en met zevenjarige merries liep de Desperado-dochter Jodea P (uit Bodea N elite IBOP-dres d-oc van Florencio, fokker R. Prins uit Augsbuurt) van M. Holwerda uit Drachtster Compagnie naar 80 punten, naast 70 voor exterieur.

