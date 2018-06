Dominator 2000 Z scoort op Z-Festival Duitsland

Veel stamboeken hebben er moeite mee om de keuringsrubrieken te blijven vullen, maar het Z-festival van Studbook Zangersheide lijkt juist aan populariteit te winnen. Vorig jaar werd het Festival uitgebreid naar vier landen (naast België ook Duitsland, Nederland en België) en ook dit jaar staan er vier festivals op de agenda. Die populariteit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de veulenkeuringen tegelijkertijd een selectiemoment zijn voor de Z-veiling op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken en de Z-online veilingen.

Diamond Pur U Z

Bij de merrieveulens haalde Diamond Pur U Z, van Hanna en Alena Unterberg uit Bad Wünnenberg, de hoogste eretitel binnen. Zij is een dochter van Diamant de Semilly uit Aperol Pur DB Z. Deze merrie van Aktion Pur Z werd in 2013 zelf als veulen verkocht op de Zangersheide Quality Auction en bewijst nu ook haar kwaliteiten in de fokkerij. Haar eerste veulen, Taloubet Pur U Z, gooide vorig jaar al hoge ogen op het Z-festival door een ex aequo zesde plaats te behalen.

Dominator 2000 Z

Net als vorig jaar kenden de Dominator 2000 Z-veulens veel succes. Donnerlittchen Z nam het zilver mee naar Löhne. Deze dochter uit Najade AEG (v. Etoulon VDL) is geboren bij FHL Zuchtgemeinschaft en komt uit de moederlijn van Clipper du Haut de Roy (1,60m met Jane Richard Philips), Kalief (1,60m met Eric Wauters) en Whisker (1,60m met Ryan Prater).

Asca Z

Britta Willms uit Wardenburg fokte het als derde geplaatste veulen. Alexa W Z is een schimmeldochter van Asca Z. Haar moeder Cadora-May (v. Cador) is een halfzus van Carry Sue (Carry Gold 2) die op het hoogste niveau acteert met Faramarz Babolhavaeji.

Colman-zoon

Bij de hengstveulens werd Coupé Z gekroond tot winnaar. Deze Colman-zoon is gefokt door Hof Brüning uit Suestedt-Ochtmannien. Moeder Fortuna (v. For Pleasure) gaf in combinatie met Clinton I al het 1.60m springpaard Clievero, die onder het zadel van Luca Ruxandariu te zien is. Ook Fortuna’s volle broer, Forry Deluxe, springt op het hoogste niveau met Jan Wernke.

Fokkers met Dominator-veulens op herhaling

Net zoals bij de merrieveulens ging de zilveren medaille naar een Dominator 2000 Z-nakomeling. Deze eer was weggelegd voor fokker Rolf Hollenbeck, die vorig jaar al twee bronzen ereplaatsen wist te bemachtigen. Toen was er een derde plaats voor Dolce Vita Z, de volle zus van Di Caprio Z, die nu zilver wist te scoren. Di Caprio Z werd gefokt uit Cosma, een dochter van de uitzonderlijke springvererver Chacco-Blue. De tweede reservitel ging eveneens naar een zoon van Dominator 2000 Z. Ditmaal was Dicolor Z, van Birgit Wiese uit Petershagen, de gelukkige. Zij fokte vorig jaar de Duitse merriekampioene Daggy Delux Z, die niet toevallig de volle zus is van Dicolor Z. Grootmoeder Celina is de halfzus van Tornedo FCS (Darco), die met Michael Whitaker op het hoogste niveau te zien was.

1 juli Z-Festival bij Tewis

Het Z-Festival komt net zoals vorig jaar ook weer naar Nederland. Vorig jaar werden er zo’n honderd veulens opgegeven voor het Festival bij Reinie Tewis in Westdorp. Aankomende zondag (1 juli vanaf 11 uur) staat de veulenkeuring daar weer op het programma. Opgeven kan nog steeds.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Zangersheide