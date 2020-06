Dominator Z-zoon wint Belgische online veulenkeuring

Terwijl Phila de Jeu (Vivino x De Niro) van fokster Emmy de Jeu gehuldigd werd als winnares van de Horses.nl Veulenkeuring, kwam Designed by Bull's Eye Z (Dominator Z x Kassander van 't Roosakker) als winnaar uit de bus van de Belgische variant, georganiseerd door de Jonge Fokkers.

De groep ‘Jonge Fokkers’ uit België organiseerden de online veulenkeuring. Twaalf veulens, allemaal geboren voor 1 mei, werden beoordeeld door juryleden Johan Bijloos en Joris Sammels. Bijloos en Sammels kozen unaniem het hengstveulen Designed by Bull’s Eye Z als beste. Het fokproduct van Mathias Ockerman en Jessie Symons komt uit de kleindochter van Liscalgot die wereldkampioen werd onder Dermott Lennon.

‘Beste bovenbouw’

Jurylid Joris Sammels gaf 80 punten aan het veulen met als commentaar: “Dit is een mooi, goed ontwikkeld en langgelijnd veulen. Had de beste bovenbouw met goede halsaanzetting en ruimte in de galop.” Johan Bijloos beoordeelde de zoon van Dominator met 88 punten. “Fors ontwikkeld veulen met veel lengte en ruimte. Mocht iets sterker zijn in de lendepartij. Maar door zijn uitstraling en algemeen beeld voor mij de winnaar”, aldus Bijloos.

Uit 1,50m-merrie

Tweede werd Herbie 53 VV Z (Heartbreaker x Chacco Blue) met 165 punten. Het veulen komt uit de merrie Kerbie V.V. (v. Chacco Blue) die als vierjarige kampioen van België werd. Kerbie sprong op 1,50m-niveau onder Cassio Rivetti.

Bron Horseman.be