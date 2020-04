Don VHP Z nu ook vers beschikbaar

Nu alle wedstrijden voorlopig afgelast zijn, komen steeds meer topsporthengsten ook vers beschikbaar. Zo is ook Harrie Smolders' toppaard Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) van Axel Verlooy met vers sperma beschikbaar voor de dekdienst.

De hengst, die in 2017 individueel zilver won op het EK in Gothenburg en in 2018 met Smolders een zeer succesvol seizoen had met onder andere een overwinning in de GP van Hamburg en derde plaatsen in Parijs en Doha in de Global Champions Tour, werd begin 2019 gehuldigd als BWP-ambassadeur.

In 2020 kwam de hengst nog niet in actie voordat het coronavirus een streep zette door alle evenementen, maar ook in 2019 behaalde het duo meerdere successen. Zo eindigde het duo meer dan tien keer in de top tien van 1,55m- en 1,60m-GP’s en wonnen ze ruim 250.000 euro aan prijzengeld.

De hengst is vers verkrijgbaar bij Euro Horse.

Bekijk de video van Don VHP Z in de Horses.nl Hengsten videotheek

Bron: Persbericht