Dorian Grey de Hus wint Frans Kampioenschap jonge paarden

Dorian Grey de Hus werd onder Jessica Michel-Botton in Ermelo 5e met een 9,16 gemiddeld. De ruin, één van de publiekslievelingen op de Wereldkampioenschappen, scoorde in Saumur lager, maar kon met de 89,4 punten het kampioenschap wel naar zijn hand zetten. Hij verwees daarmee Star de L’Ocean (v. Soliman de Hus, 88,2) en Filarmonie de Malleret (v. Fürstenball, 82,9) naar de tweede en derde plaats in het kampioenschap voor vijfjarigen.

Everdale uit Lusitano levert kampioen vierjarigen

Bij de vierjarigen was de winst voor een apart gefokte Everdale. Join Me de Massa komt uit de volle Lusitanto-merrie Tendresse de Massa (Rieto x Xaqiero) en liep naar 86,8 punten bij de vierjarigen. Elevage de Massa boekte al eerder successen met warmbloed x Lusitano-kruisingen, zo loopt Ultrablue de Massa (v. Stedinger) met Arnaud Serre op het hoogste niveau. Bij de vierjarigen was de tweede plaats ook voor een Don Juan de Hus. Don Vito de Hus (mv. De Niro) kwam met Jessica Michel-Botton op 85,2 punten.

First Step Valentin

Bij de zesjarigen was de winst voor de Vitalis-zoon First Step Valentin (mv. Fidermark). Met de Belgische Larissa Paulius liep de SBS-goedgekeurde hengst naar 85,2 punten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl