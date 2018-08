Drie dekhengsten van Hengstenhouderij Van den Berg naar Azië

“We vinden het uiteraard jammer om deze hengsten te zien gaan, maar ze krijgen een goed en vooral bijzonder nieuw thuis”, aldus Van den Berg.

Entertainmentproject

De drie Haflingers zijn aangekocht door van Aniek van Santvoort en Paul van Rijswijk. Via hun bedrijf ‘Horses China’ vertrekken de hengsten binnenkort naar Azië. “Ze zullen deel uitmaken van een groot entertainmentproject. Niet als dekhengsten, maar puur ter promotie van het ras en het paard op zich. Omdat ze zo divers zijn en eigenlijk in alle takken van de paardensport ingezet kunnen worden, zijn ze daar heel geschikt voor”, vertelt Van Santvoort.

Vernieuwen

Van den Berg licht de verkoop toe. “Binnen de Haflinger fokkerij is het zo dat er slechts een beperkt aantal bloedlijnen zijn. Van tijd tot tijd willen de fokkers iets anders en dan moet je ook als hengstenhouder vernieuwen. “Genetisch heeft dit ras door de jaren heen een enorme gedaanteverwisseling doorgemaakt. Van typisch werkpaarden naar heel bruikbare sportpaarden. Nu kijken we weer verder naar andere hengsten om verder mee te fokken.”

Sporen verdiend

“Alle drie hebben ze onze fokkerij verrijkt”. In 2018 was Warus de vader van zowel het NHPS kampioen hengstveulen als het kampioen merrieveulen van Nederland. Hij heeft tevens diverse IA-geprimeerde veulens voortgebracht en in het moederstamboek HPT is Warus de vader van een kampioen Elite merrie in Oostenrijk. Namurai zijn moeder werd bij het laatste WK de kampioensmerrie met afstammelingen. En ook zijn volle zussen zijn beiden wereldkampioen bij de merries. Namurai zelf is meervoudig (reserve)kampioen dressuur van de NHPS dressuurcompetitie. Starfire behoorde tot de beste van zijn jaargang in de HPT 30-dagen test en hij bracht het kampioen hengstveulen voort van 2016 bij de NHPS.”

Bron: Persbericht