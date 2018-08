Drie dressuurhengsten tonen geen veulens

Van de in 2016 goedgekeurde dressuurhengsten lieten zeven hengsten vorig jaar al hun nakomelingen zien. Dit jaar laat de rest van de inmiddels vijfjarige hengsten hun veulens zien, met uitzondering van Invershin (Charmeur x Balzflug), Inverness (Everdale x Johnson) en Indigro (Negro x Jazz).

Iverness en Invershin

Inverness was tot begin dit jaar alleen maar via diepvriessperma beschikbaar, maar werd pas na het bekendmaken van de WFFS-resultaten bij Van Olst via vers sperma verkrijgbaar. Charmeur-zoon Invershin was ook al niet te zien in de Pavo Cup van vorig jaar en genoot zijn opleiding in Duitsland. Hij kwam in september vorig jaar weer naar Nederland.

J-hengsten

Dit jaar laten vier in 2017 goedgekeurde hengsten hun nakomelingen al zien: Jerveaux (Ferdeaux x Jazz), Just For You (Uthopia x UB40), Just Wimphof (De Niro x Riccione) en For Ferrero (For Romance I x Don Crusador).

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl