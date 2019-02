Drie Gelderse hengsten door naar derde bezichtiging

Drie Gelderse hengsten mogen straks nog een keer terugkomen voor de derde bezichtiging. Publiekslieveling daarbij was de indrukwekkend dravende, maar niet al te grote cat.nr 589 (Guardian S x Stuurboord). Een compleet paard is cat.nr 591 (High Five US uit volle zus Alexandro P), maar die brengt weinig bloedspreiding.

De derde hengst die in de ogen van de jury goed genoeg was voor de derde bezichtiging was cat.nr 593 (Casaron x Elegant). Cat.nr 586 (Edmundo x Wilson) bleef staan. Juryvoorzitter Reijer van Woudenberg meldde dat de hengst lichtvoetiger en krachtiger moest bewegen.

Groep 1