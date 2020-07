Drie Gelderse merries door naar Nationaal Kampioenschap

Het was een vol programma op de stamboekkeuring Gelders paard in Ermelo gisteren. 42 paarden stonden er op de startlijst, waaronder 22 driejarigen. De hengsten Danser (6), Edmundo (5) en Alexandro P (4) waren de hofleveranciers. Met 80 punten voor beweging en ook 80 voor exterieur kreeg Miss Montreal (Edmundo x Fabricius) als eerste de uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries. Daarna volgden nog Martine Rona (Wilson x Factor) en Mia-Amanda (Alexandro P x Farrington).

De beoordeling van de driejarige Gelderse merries was in handen van Wim Versteeg en Marloes van der Velden. Drie merries ontvingen een uitnodiging voor het NK in Ermelo. “We hebben het als heel positief ervaren dat we veel driejarige merries aangeboden hebben gekregen, dat is een indicatie dat de fokkerij en keuringen leven bij de Gelderse fokkers. Bijzonder plezierig is het uiteraard dat we uit deze grote groep driejarigen drie paarden hebben kunnen uitnodigen voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries”, aldus Wim Versteeg.

‘Verschillen in type en bewegingsvorm’

“Over de breedte zien we toch dat er soms grote verschillen zijn in type en bewegingsvorm. We hebben dus bij de beoordeling nadrukkelijk gekeken naar merries die duidelijk een Gelderse opdruk hebben en een functionele bewegingsvorm. Een punt van aandacht is toch de galop, waarbij we te vaak merries hebben gezien waarvan deze gang te weinig ruimte en lichaamsgebruik had.”

85 voor draf

De eerste uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries was voor Edmundo-dochter Miss Montreal (uit Tuwalda ster van Fabricius). Deze royaal ontwikkelde merrie van fokker M.J. van Bruggen uit Varik staat goed in het Gelderse type en heeft een heel charmante uitstraling en een aansprekend front. Versteeg: “Een merrie die beweegt met veel houding en afdruk. Ze stapt ruim en voldoende door het lichaam. Deze merrie heeft een hele charmante draf, met een mooi voorbeengebruik en een goed ondertredend achterbeen. Wat opvalt is dat ze ook in een laag tempo met veel takt draaft. De galop is krachtig, al mocht ze iets meer souplesse daarin tonen.” Met een uitschieter van 85 punten voor haar draf kreeg de merrie 80 punten voor beweging en eveneens 80 punten voor haar exterieur. Als voorlopig keurmerrie zien we haar 15 augustus terug in Ermelo.

Stand voorbeen

Ze kreeg een kleine bemerking op de stand van het voorbeen – waarin ze wat steil gekoot is – anders had de aansprekende Martine Rona (Wilson uit Rona keur pref van Factor) een nóg hogere waardering gekregen dan de vandaag behaalde 80 punten voor exterieur. De merrie van Gelders Fokker van het Jaar 2019 Jan Vonk staat goed in het Gelderse type, ze zou een fractie sterker kunnen zijn in de bovenlijn maar is wel mooi aangesloten. Versteeg: “Ze stapt met voldoende ruimte, daarin zou ze wel wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. Ze draaft met opvallend veel kracht en afdruk en toont daarbij een hele goede beentechniek. De galop is krachtig en mooi bergop gesprongen, met een goede ruimte. De merrie presenteert zich in met veel houding.” Ook het gemiddelde voor beweging was 80 punten.

‘Mia-Amanda draaft sterk’

In de middag was er een uitnodiging voor Mia-Amanda, een heel aansprekende dochter van Alexandro P uit de preferente stermerrie Amanda II (v.Farrington) die al diverse keuringskampioenen gaf. Zo was Mia-Amanda zelf drie jaar geleden veulenkampioene op de Dag van het Gelders Paard én won ze de titel op de Nationale Veulenkeuring. De door Fokker van het Jaar 2018 Henk Hekkert uit Wijhe gefokte merrie heeft een goede voorhand, al zou ze iets meer ontwikkeling mogen hebben. De bovenlijn is goed bespierd en de merrie is correct in het fundament. In beweging waardeert ze zich op, ze liep eveneens naar een fraaie bovenbalk van 80/80. “Ze stapt voldoende ruim, al zou ze zich daarin iets losser in het lichaam mogen zijn. Ze draaft heel sterk met een goede beentechniek, mooi gesloten en met veel takt. De krachtige galop is goed van ruimte, met een hele goede techniek”, aldus Wim Versteeg over de voorlopig keurmerrie van J.H.F.M. Grijzenhout en S. Ruiters uit Muiderberg, die het derde NK-ticket van de dag verdiende.

Mona 80 voor beweging

Eén driejarige merrie verdiende vandaag 80 of meer punten voor exterieur en/of beweging. De door de familie Schilder gefokte Hitmaker-dochter Mona (uit Gloria voorlopig keur van Ahoy) heeft een aansprekend model met ruim voldoende lengte in het lichaam. De romprichting is een fractie neerwaarts maar de merrie van Paardenhouderij Boeve uit Heerde heeft een aansprekend front. Ze verdiende 70 punten voor haar exterieur en 80 voor beweging. “De stap heeft een goede ruimte met een goed lichaamsgebruik. Ze draaft met veel activiteit, duidelijk bergop met een goed ondertredend achterbeen en een mooie heffing in de voorknie. De galop heeft ruim voldoende afdruk en ruimte, haar balans daarin viel positief op.” Grootmoeder Anna bracht het internationale menpaard Freddy uit het span van Bram Chardon.

Atleet-dochter Lotus hoogste punten

Arie Hamoen en Jan Pen beoordeelden vandaag de oudere merries. De ochtend begon met oudere veulenboekmerries die ook in het vrijspringen werden getoond. De hoogste punten waren hierbij voor de Atleet-dochter Lotus (uit Trimone van Fabricius, fokker K. Graansta uit Boerakker). De goed ontwikkelde merrie van P. van de Steeg uit Nijkerk staat voldoende in het Gelderse type en kreeg 70 punten voor exterieur en beweging, voor het springen werd ze beloond met 75 punten. Jan Pen: “Deze merrie springt met veel inzet en overzicht, waarbij ze ook ruim voldoende terug springt. Naar mate ze langer in de baan was toonde ze ook voldoende vermogen in het springen.” Ze verdiende vandaag op grond van haar presentatie het sterpredicaat.

‘Lonnie heeft veel uitstraling’

Arie Hamoen: ”We zagen vandaag bij de oudere merries zeer veel variatie qua model en afstamming. Aandachtspunt is de galop, we willen graag even wat meer souplesse en lichaamsgebruik zien. Bij een aantal goed bewegende merries stond helaas de correctheid in het fundament – en dan met name in de voeten – graadverhoging in de weg.” Aan één oudere merrie kon de jury 80 punten kwijt, en dat is Floris BS-dochter Lonnie (uit Evelyn elite IBOP sport(-dres) PROK van Johnson): een merrie met veel uitstraling die voldoende in het Gelderse model staat. “Ze zou iets langgelijnder mogen zijn, maar in beweging waardeert ze zich heel goed op”, aldus Jan Pen over de merrie, wiens overgrootmoeder Nadien wij kennen als moeder van de Gelderse hengst Vitens. “De stap is goed van ruimte met een goede takt, de draf is zeer aansprekend. Ze loopt hierin mooi bergop, goed gedragen en met veel beentechniek. De galop is ruim voldoende maar iets gehaast.” De merrie van fokker Fokkink uit Berghem kreeg een bovenbalk van 75/80 en werd voorlopig keur.

Bron KWPN