Drie hengsten van Reesink Horses slagen in 50-dagentest Adelheidsdorf

In Adelheidsdorf was gisteren de eindbeoordeling van de dressuurhengsten na de 50-dagentest. Van Reesink Horses slaagden de drie hengsten Next Level (Desperado x Jazz), Neros (In Style x Oscar) en Bitburger (Bordeaux x Quattro) en verdienden hun goedkeuring voor het leven. De Secret-zoon Segantini werd de kampioen van de verrichting met 9,02.

36 hengsten liepen de 50-dagentest en deden gisteren hun eindexamen. De in Hannover goedgekeurde hengst Segantini kreeg het hoogste gemiddelde. De driejarige zoon van Secret scoorde op bijna alle onderdelen een 9 of hoger. De donkerbruine hengst uit een Fidermark moeder kreeg van de juryleden de ideale score van 10,0 voor zijn werkwilligheid, maar overtuigde ook met zijn rittigkeit. Daarvoor kreeg hij een 9,5 van de juryleden en zelfs 9,75 van de testruiter. Voor het interieur en de algemene indruk werden nog eens twee scores van 9,5 gegeven. Vor de draf en de galop scoorde hij 9-ens en voor de stap een 8,5.

Next Level slaagt met 8,15

De Desperado-zoon Next Level van Reesink Horses kreeg een totaalgemiddelde van 8,15 en daarmee was de hengst vijfde van de 36 deelnemende hengsten. Next Level verdiende de definitieve goedkeuring bij het Oldenburger Verband. De jury beoordeelde de draf met een 8,0: “Goed door het lijf swingend en met een goed achterbeen”. Voor de galop kreeg de hengst een 8,5: “Heeft een zeer duidelijke bergop tendens en is krachtig”. De stap werd met een 7,5 beoordeeld. Volgens de jury en de gastruiter liet de hengst zich heel goed bewerken en van de gastruiter kreeg hij zelfs een 9,25, de verrichtingsjury gaf hem een 9,0.

Neros

Neros liet ook een goede indruk achter en slaagde met een 7,98 gemiddeld. Voor zijn mooie bergop gesprongen en goed uitgebalanceerde galop kreeg hij een 8,5. Zijn draf was goed door het lijf swingend en de jury gaf de zoon van In Style hiervoor een 8,0. Daarnaast kreeg de hengst een 8,5 voor zijn werkwilligheid en 8-ten voor interieur, zijn springmanieren en totaal indruk. De testruiter gaf hem een 8,25.

Bordeaux-zoon Bitburger

Bitburger liet een mooie constante verrichting zien en kwam met een gemiddelde van 7,97 bijna aan de 8. De zoon van Bordeaux scoorde 8,5-ven voor interieur, karakter, werkwilligheid, galop en rittigkeit. De testruiter was ook enthousiast en gaf de Bordeaux-zoon uit een moeder van Quattro een 8,75. Neros en Bitburger zijn ook definiteif goedgekeurd bij het Oldenburger Verband.

Bron Horses.nl