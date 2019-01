Drie negens voor NRPS-pony Le Ceanu

Vier pony's slaagden afgelopen weekend met vlag en wimpel voor het NRPS-verrichtingsonderzoek. De twaalfjarige Le Ceanu (Le Matsjo x Valentino) kreeg maar liefst drie negens op zijn rapport: voor de werklust, de dressuurproef en het stalgedrag.

De opvallende Le Ceanu is gefokt door E. Veenstra en is in eigendom van DK Dressage Horses. “Le Ceanu is een zeer aansprekende hengst met veel hengstuitdrukking. Hij beschikt over een goed bewegingsmechanisme waarbij vooral het voorbeengebruik positief opvalt. Tijdens de dressuurproef loopt de hengst actief met souplesse en gedragenheid de gehele proef door.”

8,5-en voor Da Vinci

Ook opvallend wat het optreden van Da Vinci (Dylano du Bois x Evanto’s Nieuwmoed) van fokker H.M. van Dellen-Bleeker en eigenaar T. van de Gevel. De palomino-hengst kreeg 8,5-en voor de draf en galop, werklust, algemene indruk en aanleg als dressuurpony. “Hij heeft van nature veel zelfhouding en veel uitstraling. Hij heeft een goed achterbeen en beweegt met veel souplesse.

Allround-hengsten

Naast Le Ceanu en Da Vinci kregen ook Goldfinger van de Koetsiershoeve (Good Looking x Orlando) en Leuns Veld Winston JR (Leuns Veld’s Winston x Aester El Nino) groen licht. Beide hengsten voltooiden het allround-examen.

Bron: NRPS/Horses.nl