Drie NMK-merries op geslaagde stamboekkeuring Geesteren

Het merriekeuringsseizoen is sterk van start gegaan op de locatie van Team Nijhof gister, waar 16 van de 18 springmerries ster werden verklaard en er drie zijn uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. De Hernandez TN-dochter Olivia-Ella, Orange Blue TN (v. Chacco-Blue) en Odylle Minka P (v. Verdi TN) werden doorverwezen. De eerste jaargang van Cantona TN maakte indruk, zijn dochter Ocean kreeg 90 punten voor het springen, de hoogste score van de dag.

Marcel Beukers en Henk Dirksen jureerden een kwaliteitsvolle groep merries. “Van de 18 springmerries werden er 16 ster, en daarvan 11 ook voorlopig of definitief keur”, vertelt Marcel. Daarnaast werd er een merrie met het sportpredicaat ook bevorderd tot ster-, keur- en elite.

Kampioen veulens CK Brabant

Drie merries zijn uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Allereerst de met 75/85 ster verklaard Olivia-Ella (Hernandez TN uit Daniélla elite IBOP-spr PROK van Ultimo) van fokker Willy van de Heuvel uit Berghem, die als veulen al was verkozen tot CK-kampioen van Brabant. “Dit is een mooie, langgelijnde en goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand. Bij het springen heeft ze veel overzicht, springt ze goed met de schoft naar boven en heeft ze veel lichaamsgebruik. Achter opent ze goed en ze toont veel atletisch vermogen.” Voor zowel de reflexen als vermogen ontving deze voorlopig keur verklaarde merrie 90 punten.

Orange Blue TN 95 punten voor vermogen

Met dezelfde bovenbalk van 75/85 verdiende Orange Blue TN (Chacco-Blue uit Cheers ster prest van Heartbreaker) van fokker Team Nijhof het sterpredicaat, het voorlopige keurschap en uitnodiging voor de NMK. “Deze langgelijnde merrie is sterk gebouwd en zou iets mooier aangesloten mogen zijn in de lendenpartij. Ze maakte een nog wat groene indruk in de omgang maar liet een zeer goede verrichting bij het springen zien. Ze springt met zeer snelle reflexen, is lichtvoetig en opent achter zeer goed. Daarbij toont ze over zeer veel atletisch vermogen te beschikken.” Voor het vermogen kreeg ze 95 punten.

Verdi-dochter Odylle Minka P

Ook naar de NMK mag de goed gemodelleerde Verdi-dochter Odylle Minka P (uit Zsa Zsa de Semilly elite EPTM-spr sport-spr pref prest PROK van Diamant de Semilly) van fokker Pegasus Stables uit Bentelo, die het sterpredicaat met behaalde met 85/80. “Dit is een heel aansprekende, langgelijnde merrie met veel uitstraling en een heel atletisch, goed ontwikkeld model. Ze springt goed met de schoft omhoog en toont veel vermogen. Qua reflexen bouwde ze wat af maar het was wel een goede verrichting.”

Tweede Verdi-dochter

Een andere Verdi-dochter werd ster en voorlopig keur met 80/80: Olis-Paola (uit Honey-Paola elite IBOP-spr D-OC van Warrant) van fokker J.H. van de Most uit Coevorden. “Dit is een aansprekende en langgelijnde merrie met correct fundament. Bij het springen toont ze veel souplesse en is ze heel gretig. Achter maakt ze de sprong telkens goed af, wel was ze de gehele verrichting wat gehaast.”

Cantona TN-dochter Ocean hoogste springscore

Met 90 punten voor het springen behaalde de Cantona TN-dochter Ocean (uit Fillian elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi, fokkers Ben Mensinck en Marjolein Ras uit Vierakker) van Team Nijhof de hoogste score voor het springen. Met 70 punten voor het exterieur werd zij ster en voorlopig keur. “Dit is een voldoende ontwikkelde, langgelijnde merrie met een iets strakke lendenpartij en horizontale halsaanzet. Ze liet een zeer overtuigende verrichting zien, waarbij we haar driemaal 90 punten hebben kunnen geven. Ze springt met heel veel overzicht, veel lichaamsgebruik, een zeer goede techniek in zowel het voorbeen als de achterhand, en zeer snelle reflexen en atletisch vermogen.”

Nog drie Cantona’s ster

Twee andere dochters van Cantona TN kregen het sterpredicaat met 70/80: Odinent (uit Kedinent ster van Royal Feu, fokker H.A.F. Heering uit Geesteren) en Onassi STR (uit Her Majesty STR van Voltaire, fokker T.A.M. Streppel uit Wilp), beide merries zijn geregistreerd op naam van Team Nijhof. “Odinent is een jeugdige en nog wat arm bespierde merrie die zich erg atletisch toonde bij het springen. Ze is heel scherp, springt met goede reflexen en een wat wisselende techniek. Onassi STR is langgelijnd, iets neerwaarts gebouwd en is heel voorzichtig bij het springen. Ze springt wat op haar eigen manier, waarbij ze nog wat lang is in het voorbeen maar achter de sprong heel goed afmaakt. Ze toont vermogen en zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen hebben.”

Halfzus KWPN-hengst Kallas

De Poker de Mariposa TN-dochter Odessa H2 (uit Fadessa H2 elite IBOP-spr PROK van Quality Time) van fokker A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kallas, werd ster en voorlopig keur met 70/85. “Deze voldoende langgelijnde merrie is correct gebouwd en zou wat meer front mogen hebben. Ze springt met zeer veel afdruk, een goede voorbeentechniek en goed met de schoft omhoog. Ze was de gehele verrichting wat gehaast, waarmee ze het zichzelf niet makkelijk maakte maar wel telkens haar snelle reflexen liet zien.” Voor zowel reflexen, techniek als vermogen behaalde ze 85 punten.

Oberlina TN heeft veel bloed

De Camargo-dochter Oberlina TN (uit E-Oberlina B van Verdi) van fokker Team Nijhof werd ster met 75/80. “Dit is een jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en nog wat schraal is. Ze heeft veel bloed en springt met veel vermogen. Ook heeft ze goede reflexen, een goede ruime galop met veel balans, en een wat wisselende techniek bij het springen.”

Oudere merries

De vierjarige Naymira (Highway M TN uit Wanhiera ster van Manhattan) van fokker J.B. Hoijtink uit Winterswijk Woold en de I’m Special de Muze-dochter Kickstart I (uit C’Est La Vie elite IBOP-spr prest PROK van Verdi) van fokker Gebroeders Bosch uit Luttenberg werden ster met 70/80. Laatstgenoemde slaagde eerder al voor de IBOP met 79 punten en werd daardoor direct keur. “Kickstart I is een aansprekende merrie die wat meer maat zou mogen hebben. Ze heeft een goede IBOP afgelegd en toonde bij het vrij springen goede reflexen en lichaamsgebruik, waarbij ze achter nog wat meer zou mogen openen. De Highway M TN-dochter Naymira is goed ontwikkeld, langgelijnd en sterk gebouwd. Ze is goed bespierd en springt met veel vermogen. Ook laat ze een goede techniek zien en in alles zou ze nog wat lichtvoetiger mogen zijn.”

Sportmerrie Get The Picture

Met het sportpredicaat op zak verdiende Get The Picture (uit Peachtree ster sport-spr van Clinton) van fokker W.H. te Lindert uit Winterswijk het ster- en keurpredicaat met 70 punten voor exterieur. In combinatie met het reeds behaalde PROK-predicaat werd ze daarmee direct elite. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en sterk gebouwd is. Ze is voldoende correct gebouwd en heeft in de springsport op ZZ-niveau en in de dressuur in het Z1 gepresteerd.”

Bron KWPN