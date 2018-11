Drie oudere hengsten ingeschreven, record van 90 punten voor Jameson RS2

Hengstenkeuringskampioen en Pavo Cup-winnaar Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) is nu ook verrichtingstopper (en daarmee ook een KWPN goedgekeurde hengst). De door Stal 104BV gefokte hengst van RS2 Dressage kreeg een recordaantalpunten na de 21-daagse test (die uiteindelijk in verband met de rhino-uitbraak 37 dagen duurde): 90 punten (mét een 10 voor de galop) verschenen op het rapport. Drie van de vier oudere hengsten werden ingeschreven.

“Jameson RS2 is een hengst die zich goed laat bewerken, een fijn karakter heeft en werklustig is. Een hengst die in draf en galop een hele goede bergoptendens heeft en een goed achterbeengebruik. In stap is hij af en toe iets gespannen en zou hij iets meer aan schrijden toe kunnen komen”, zei hengstenkeuringscommissievoorzitter Bert Rutten over de zwarte vierjarige. Hij kreeg een 7,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 10 voor de galop, een 9,5 voor de souplesse, een 9,5 voor de houding en de balans, een 9 voor de rijdbaarheid en instelling en een 9 voor de aanleg als dressuurpaard.



84,5 punten voor Jason

De reeds NRPS-goedgekeurder Jason (Johnson x Negro, fokker: W. Verschuren uit Heukelom) van Gertjan van Olst werd ook met vette punten ingeschreven. Zijn totaal kwam uit op 84,5 met onder andere een 9 voor de galop en een 9 voor de rijbaarheid en instelling. “Een hengst die zich goed gedragen heeft en werkwillig is. Hij heeft een goede stap en beweegt in draf en galop met een goede beentechniek en een goed achterbeen.” De overige punten van Jason zijn een 8,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8 voor de souplesse, een 8 voor de houding en balans en een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard.

Jason (Johnson x Negro) – Foto: Rick Helmink

83 punten voor Jheronimus

Jheronimus (Dream Boy x Jazz), net zoals Jameson RS2 en Jason ingestroomd via de Pavo Cup, is vanaf nu ook een KWPN goedgekeurde hengst. “Een hengst met een fijn karakter. Hij beweegt bergopwaarts, kan goed schakelen, houdt het ritme en de takt goed vast en valt op met zijn lichtvoetigheid.”

De door eigenaar W.P.S. van Weert uit Beesd gefokte hengst kreeg een 8,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8 voor de galop, een 8,5 voor de souplesse, een 8,5 voor de houding en balans, een 8,5 voor de rijdbaarheid en instelling en een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. Onderaan de streep betekent dat 83 punten.

Jheronimus (Dream Boy x Jazz) – Foto: Rick Helmink

Vijfjarige Ivanof redt het niet met 71,5 punten

De vrijwillig ingestroomde vijfjarige Ivanof (Desperado x Fidertanz, de volle broer van James Bond) redde het niet met 71,5 punten. Hij kreeg een 7,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor de galop, eenn 7 voor de souplesse, een 6,5 voor de houding en balans, een 8 voor de rijdbaarheid en instelling en een 7 voor de aanleg als dressuurpaard. De jury wenste een beter gebruik van het achterbeen.

Bron: Horses.nl