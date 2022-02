Drie premiehengsten bij tuigpaarden

De vijf voor het verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten kwamen zich zaterdagmiddag nogmaals presenteren voor de jury. Die kende aan drie hengsten een premie toe. Voor de fokkers van die hengsten was er een fokkerspremie van 1.000 euro aangeboden door De vrienden van het KWPN.

De hengsten werden op catalogus volgorde toegelicht door Lammert Tel. Oscar-T (Icellie x Cizandro, fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn) van Gebr. van Manen uit Ede en Jan Thijs uit Heeze was de eerste hengst die deze eer te beurt viel. Lammert Tel omschreef Oscar T als een zeer tuigtypische, langgelijnde en rijke hengst met en mooie schoft/schouderpartij en met voor hoge en hoog grijpende bewegingen waarbij de hengst het achterbeen sterk onderbrengt.

Onana

De volgende premiehengst is Onana (Idol x Unieko) van fokkers Martin en Mark de Groot uit Giessenburg en A.J. Wouters uit Casteren. Tel: “Zelden zien we een hengst met zoveel front, die echt overal overheen kijkt. Onana is een hengst die zeer goed in het type staat, er heel goed inklimt en over veel zweefmoment beschikt.”

Obrian HJ

De derde geprimeerde hengst is Obrian HJ (Kane BFT x Manno, fokker J. Bloemert uit Staphorst) van Freek Saris. Bijzonder is het dat Bloemert ook de fokker is van de vorig jaar ingeschreven hengst Norbert FS van Freek Saris is. Beide hengsten komen overigens welk uit verschillende foklijnen. Lammert Tel omschreef Obrian HJ als een sterk gebouwde, tuigtypische hengst met opvallend veel hardheid, een sterke bovenlijn, een sterk achterbeen en een hengst die er met veel voorwaartse drang goed inklom.

Bron: KWPN.nl