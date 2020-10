Drie sportmerries op Brabantse thuiskeuring ster verklaard

Van de dertien beoordeelde paarden deze week op de thuiskeuringen in Noord-Brabant konden drie merries, die allen al het sportpredicaat-dressuur behaald hadden, ster worden verklaard. Onder hen de Lichte Tour-merrie Herida (v. Bretton Woods).

Inspecteur Toine Hoefs beoordeelde de merries op diverse locaties in regio Noord-Brabant. “We hebben vier merries met het sportpredicaat in de dressuurrichting beoordeeld en drie van hen konden we de voor het sterpredicaat minimaal benodigde score van 70 punten voor het exterieur geven”, vertelt hij.

Lichte Tour-merrie

Onder hen de achtjarige Lichte Tour-merrie Herida (Bretton Woods uit Bambelida elite IBOP-dres d-oc van United, fokker J. Hermanussen uit Beers) van I. Witlox uit Son en Breugel. “Deze merrie is al succesvol op Lichte Tour-niveau en heeft een grootramig model. Ze is goed bergopwaarts gebouwd en dat beeld bevestigde ze in beweging aan de hand.”

Negentien jarige Udine

Ook de negentien jarige Udine (Metall uit Leontine stb van Pion, fokker A. Loeffen uit Uden) van J.N. Kant uit Oudheusden kreeg het sterpredicaat. “Deze Z2-geklasseerde merrie liet zien zich goed bewaard te hebben en heeft een aansprekend front.”

Special D-dochter

Ook de Special D-dochter Zonnekind (uit Ofarose van Farao, fokker J. Castelijns uit Hapert) van J.N. Kant uit Oudheusden werd als sport-dres merrie direct ster. “Dit is een iets klassieke, goed ontwikkelde merrie met sterk fundament en een fijne stap en draf aan de hand”, besluit Toine Hoefs

Nog eens drie merries kregen 70 punten voor het exterieur en kunnen in een later stadium ster worden verklaard, wanneer ze slagen voor een aanlegtest, aan een reguliere stamboekkeuring deelnemen of het sportpredicaat behalen.

Bron KWPN