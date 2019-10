Drie sportmerries ster op Drentse thuiskeuringen

Aan twee sportmerries springen en één dressuur sportmerrie kon gisteren op de Drentse thuiskeuringen het sterpredicaat uitgereikt worden. De twee halfzusjes La Vicomte (v. Crunch) en Delilah (v. Farewell III) uit de keurmerrie Murphy Brown (v. Blazflug) kregen beiden 75 punten voor exterieur. Van de tien merries behaalden er acht minimaal 70 punten voor exterieur.

Twee merries kregen 75 punten voor het exterieur. In de springrichting was dat de driejarige La Vicomte (Crunch x Balzflug) van fokker H.M. Drent uit Hoogeveen en in de dressuurrichting kreeg haar halfzus NL Delilah (Farewell III x Balzflug) van dezelfde fokker/eigenaar deze exterieurscore.

Halfzusjes kunnen goed bewegen

“De Crunch-dochter is een hele aansprekende merrie met een mooi hoofd, sterke bovenlijn en heel correct fundament. Op het straatje liet ze zien ook goed te kunnen bewegen”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra over de als springpaard beoordeelde La Vicomte. “Haar halfzus van Farewell III is een Oldenburgs geregistreerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooi front heeft. Het is een elegante, langgelijnde merrie met goed fundament. Ze zou nog iets meer bespiering mogen hebben en is Z1+5 geklasseerd dus het sportpredicaat als dressuurpaard lijkt binnen handbereik”, vult inspecteur Floor Dröge aan. Bij een sportstand van Z2+1 kan deze merrie ster worden.

Dochters van Cardento en Carambole

De Cardento-dochter Isadena B (uit Pasadena ster sport-spr van Libero H) van fokker A. Beuving-Steenbergen uit Westdorp) verdiende het sterpredicaat met 70 punten, en met dezelfde score werd de eveneens in het bezit van het sportpredicaat zijnde Carambole-dochter Farina (uit Sarina keur van Lennard, fokker J.S. Buter uit Roden) van A.T. Werkman uit Vries en I. Dijkhof uit Zuidlaren ster.

Sportpredicaat springen

“Isadena B is een voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie van 1.61m. Ze heeft een sportief model, correct fundament en iets schrale conditie. De Carambole-dochter is met haar 1.83m heel royaal ontwikkeld, voldoende correct en straalt voldoende bloed uit”, vertelt Kootstra over beide merries die op 1.30m-niveau gepresteerd hebben.

Sport-dres merrie

De sport-dres merrie Desire (San Remo uit Olibria keur van Inspekteur, fokker M. Tijssen uit Lienden) van M. van Beek uit Wijster verdiende eveneens het sterpredicaat met 70 punten. “Deze merrie is goed ontwikkeld, voldoende langgelijnd en heeft een sterke bovenlijn. Ze heeft zich in de sport bewezen op ZZ-Zwaar niveau”, aldus Floor Dröge.

Bron KWPN