Drie sportmerries ster op Noord-Hollandse thuiskeuring

KWPN inspecteur Marcel Beukers was gisteren in Noord-Holland voor de thuiskeuringen van deze regio. Hij beoordeelde acht spring- en dressuurmerries, waarvan er vijf in het stamboek werden opgenomen. Drie sportmerries ontvingen het sterpredicaat.

Op de thuiskeuring werden drie merries aangeboden die op Z-niveau of hoger gepresteerd hebben en het sportpredicaat reeds op zak hadden. Deze merries werden alle drie opgenomen in het stamboek en ontvingen op basis van hun sportresultaten ook het sterpredicaat.

1.35m-paard Hacific VDL

Een van hen is de Inshallah de Muze-dochter Hacific VDL (uit Pacific VDL ster pref prest van Indoctro, fokker VDL Stud uit Bears) van A.J. de Wit-Minneboo uit Beets. Zij sprong reeds op 1.35m-niveau en werd met 70 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek. “Dit is een langgelijnde merrie met een correct fundament”, licht Marcel toe. “Ze zou nog wat sterker kunnen zijn in de bovenlijn.”

1.30m-paard Kardashian

De zevenjarige Kardashian (v.Fabriano VDL uit Raaltien Zan prest van Kenwood) van fokker Arjen van Diepen uit De Weere acteert op 1.30m-niveau. “Dit is een hele aansprekende, langgelijnde merrie met een correct fundament. Ze kreeg 75 punten voor exterieur.”

ZZ-Zwaar-merrie Jendy

Er werd ook een dressuurmerrie ster. Hofrat-dochter Jendy (uit Vendy ster prest van Ferro, fokker W.J.J. Goesten uit Berkel Enschot) van de Droonhoeve uit Lutjebroek heeft ZZ-Zwaar gelopen en kreeg vandaag 70 punten voor exterieur. “Dit is ook een aansprekende merrie met een mooi front. Ze is voldoende correct in het fundament.”

Uit moederlijn Corland

Naast de drie sportmerries, werden bij Herman Verhagen uit Alkmaar twee jonge merries opgenomen in het stamboek. Lugana vd Hagenhorst (Baloubet du Rouet uit Zimba elite IBOP-spr sport-spr PROK van Berlin) en Lowinskey SR (Denzel v’t Meulenhof uit Halina VI keur sport-spr van Acord II) kregen beide 75 punten voor exterieur. “Dit zijn twee royaal ontwikkelde, langgelijnde merries die ook interessant gefokt zijn. Zo komt Lowinskey uit de directe moederlijn van Corland. Het is fijn dat we zulke paarden terugzien op de keuringen.”

Bron KWPN