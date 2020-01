Drie springhengsten preferent, Bordeaux keur verklaard

Ieder jaar worden op de KWPN Stallion Show in Den Bosch de nieuwe predicaathengsten bekend gemaakt en gehuldigd. Dit jaar zullen de springhengsten Arezzo VDL (v. Chin Chin), Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton) en Zirocco Blue VDL (v. Mr. Blue) preferent verklaard worden. De dressuurhengst Bordeaux (v. United) krijgt het keurpredicaat.

Op donderdag komen de springhengsten naar de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch om gehuldigd te worden als preferente hengsten. Op vrijdag komt dressuurhengst Bordeaux in de baan en wordt dan gehuldigd als keurhengst.

Preferente springhengsten

Er zijn dit jaar drie hengsten die het preferentschap toegekend krijgen. Deze hengsten onderscheiden zich binnen de groep hengsten opvallend positief op de bewegings- en exterieurkwaliteiten van hun nageslacht. Voordat een hengst het predicaat preferent kan ontvangen, moet deze al voorzien zijn van een keurpredicaat. In 2016 werd de schimmelhengst Zirocco Blue VDL keur verklaard. Het jaar daarop werd Arezzo VDL keur verklaard tijdens de KWPN Stallion Show. Op deze speciale avond liep hij ook zijn laatste sportrubriek, de 1.50m Grote Prijs die hij wist te winnen. Afgelopen jaar werd Eldorado van de Zeshoek nog keur verklaard, waarvoor hij tijdens de KWPN Stallion Show werd gehuldigd met Willem Greve in het zadel. Dit jaar komt hij opnieuw in de ring voor zijn huldiging, nu voor zijn preferentschap. Arezzo VDL komt voor de huldiging de ring in met James Billington in het zadel, ook Zirocco Blue VDL doet dit met zijn ruiter Jur Vrieling.

Bordeaux keur verklaard

Op vrijdag komt Bordeaux naar de Brabanthallen voor de huldiging waarin hij keur wordt verklaard. Deze huldiging gaat plaatsvinden met Renate van Uytert – van Vliet in het zadel. Dit keurpredicaat wordt toegekend aan hengsten wanneer de eerste jaargang nakomelingen minstens zeven jaar is en de exterieur- en sportvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt.

Bron: KWPN / Horses.nl