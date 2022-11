Driedaags verrichtingsonderzoek Duitse hengsten per 2023

Begin november hebben de Duitse stamboeken ervaringen uitgewisseld met het verkorten van het verrichtingsonderzoek voor hengsten. Dit jaar werd het proefproject gestart met het terugbrengen van de 14-daagse beoordelingstest tot drie dagen. Bovendien werd de vraag besproken of de voorlopige inschrijving van driejarige hengsten in het Hengstbuch I in de toekomst mogelijk moet zijn zonder de beoordelingstest te hebben afgelegd.

Het laatst genoemde moest worden opgehelderd omdat verscheidene stamboeken hadden besloten driejarige hengsten voorlopig in te schrijven in Hengstbuch I zonder dat zij de verrichtingsproef hadden doorstaan of afgelegd, hetgeen in strijd is met de kaderbepalingen van het fokverenigingsreglement (Zuchtverbandsordnung) voor de populaties van de Duitse rijpaardenfokkerij, en daarom een wijziging van het ZVO-reglement hadden aangevraagd.

Driedaagse verrichtingsonderzoek

De fokadviesraden van de stamboeken hebben gestemd over de onderwerpen. Met een duidelijke meerderheid van stemmen werd het inkorten van de veertiendaagse test tot drie dagen aanvaard. Vanaf 2023 zullen de verrichtingsonderzoeken dus gedurende drie dagen worden afgenomen.

Alleen met verrichtingstest in Hengstbuch I

Het voorstel om in de toekomst driejarige hengsten in het Hengstbuch I in te schrijven zonder een verrichtingsonderzoek te hebben afgelegd, vond niet de vereiste gewone meerderheid. Daarom blijft de gezamenlijke ZVO-regeling van alle rijpaardenstamboeken van kracht. Driejarige hengsten kunnen alleen in het Hengstbuch I worden ingeschreven als zij een verrichtingsproef hebben afgelegd.

Afstammingsbewijs II

Nakomelingen van een goedgekeurde maar niet geteste hengst blijven dus een afstammingsbewijs II ontvangen als hun vader op het moment van afgifte van het paspoort niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van Hengstbuch I.

Bron FN