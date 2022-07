Driejarige Menne-dochter KFPS fokdagkampioen Limburg

De driejarige Lott van de Meikade Ster AA (Menne 496 x Tsjalle 454) haalde het fokdagkampioenschap bij Fokvereniging Het Friesch Paard in Limburg op zaterdag 2 juli binnen. Makkelijk stappend en gigantisch dravend kreeg Lott het kampioenslint omgehangen, vóór de zevenjarige Yara S. fan de Sprong Kroon AA (Pier 448 x Brend 413) die reserve algeheel kampioen werd en een uitnodiging kreeg voor de CK om een gooi te doen naar Model.

De Friezenfokdag in Limburg was een kleine keuring met veel kwaliteit: een merrieveulen haalde een eerste premie, zes merries werden Ster, een Stermerrie en een Kroonmerrie kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring van juryleden Jan Hellinx, Ulrike Beissner en Manuel Gasseling, die bijgestaan werden door stagiaire Thea Verhoeven.

Jeugdige Lott met vermogende draf

Met Lott haalt Willem Lokhorst, liefhebber van de fokdagen, zijn tweede succes dit fokdagseizoen. De fokker uit Ederveen haalde vorige week in Oosterland al het algeheel reservekampioenschap binnen met zijn driejarige merrie Janneke. In het Limburgse Panningen leverde hij de kampioen. De langgelijnde, jeugdige en luxe eerste premie Stermerrie Lott heeft ras en een royale voorhand en een tikkie lang hoofd. Haar stap is ruim, in haar draf showt ze veel vermogen en kan ze gemakkelijk schakelen. Lott komt uit Stermerrie Sylvie van de Meikade (Tsjalle 454), de halfzus van Willem 508. Lott rondde in juni haar ABFP af met een AA-predicaat en allround mooie scores. Van de zes driejarigen die in de prachtige, zonovergoten baan verschenen verdienden er vier een Ster. Kyara Tialda D ‘Ambéne Ster (Julius 486 x Bartele 472), Liefke van der Vaart Ster (Meinte 490 x Jelke 367) en Jitske Ster (Tiede 501 x Beart 411) werden met Ster tweede premie gewaardeerd.

Twee uitnodigingen voor de CK

Bij de Ster- en Kroonmerries kregen er twee een oranje lint omgehangen. De langgelijnde vijfjarige Stermerrie Famke van de Demro Stables (Alwin 469 x Beart 411) maakte met veel statuur en front indruk. Haar correcte bouw, ruimte en souplesse in de stap en opwaartse draf bezorgden haar een eerste premie en daarmee een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Dat ticket was er ook voor Yara S. van de Sprong Kroon AA (Pier 448 x Brend 413) die ook het kampioenslint kreeg omgehangen bij de vier jaar en oudere merries. De zevenjarige merrie van de zussen Van Kempen is sterk gebouwd, heeft voldoende ras en een goede beenkwaliteit. In draf is ze lichtvoetig en heeft ze veel vermogen. In stap was ze wat kort en zocht af en toe naar de regelmaat, echter in haar IBOP haalde ze een 7,5 voor de stap, zo lichtte Jan Hellinx toe terwijl hij Yara een eerste premie toekende waarmee ze in Harich halverwege september een gooi naar Model mag doen.

11-jarige Lobke Ster, Uwkje Preferent

De eerste Ster van de dag was voor de 11-jarige Lobke C. Ster (Norbert 444 x Beart 411). Met hardheid in haar benen, een actieve, ruime stap en veel balans en achterbeengebruik in haar draf haalde ze haar Ster binnen en daarmee maakte ze haar moeder Uwkje C., ook al Ster, Sport én Prestatie, ook nog Preferent. De merrie gefokt door Fokker van het Jaar Gert Cent en in eigendom van Fleur van Kempen, is een halfzus van fenomeen Yersie C. Kroon AAA (Hessel 480). Ook de vijfjarige stamboekmerrie Eliana van Braukhusen Ster (Epke 474 x Fabe 348) maakte promotie. Met haar prachtig lange voorpluk, mooie halslengte, ruime, taktmatige stap en dito draf haalde deze dochter van Modelmerrie Trees fan ‘e Sjongedyk AAA (Fabe 348) haar Ster.

Oranje lint voor Tiffany (Waander 512)

Twee hengstveulens kregen een tweede premie, waarbij Tygo van de Boekense Weide (Auwert 514 x Onne 376) met zijn luxe uitstraling en harde beenwerk de titel beste hengstveulen kreeg uitgereikt. Bij de merrieveulens was het de langgelijnde Tiffany fan Preiss (Waander 512 x Jehannes 484) die met een sprekende hoofd, een ruime en souplesse in stap en een draf met takt en ruimte een eerste premie kreeg en daarmee het beste merrieveulen van de dag was. Het tweede merrieveulen was ook van Thomas Preiss, bijschrijver Virginia fan Preiss (Waander 512 x Fedde fan Horp) die een tweede premie kreeg.

Bron: Phryso