300.000 euro voor Buckingham-zoon, 100.000 euro voor Nederlandse Diamant

De Hannoveraanse Bordeaux-zoon Buckingham (Bordeaux x Rousseau) doet goede zaken op de DSP-keuring in München-Riem. Twee van zijn drie voorgestelde zonen werden goedgekeurd, eentje kreeg een premie en die laatste werd de absolute veilingtopper. Voor 300.000 euro werd cat.nr 44 (Buckingham x Sir Donnerhall I) afgeslagen. Bij de springpaarden was niet de kampioen, maar de door C. van der Heijden uit Valkenswaard gefokte (en niet geprimeerde) cat.nr 15 (Diamant de Semilly x Cassini I) de veilingtopper met een prijs van 100.000 euro.