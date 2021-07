Op de DSP Elite Fohlen Auktion in Darmstadt is Dynamic Diamond (Dynamic Dream x Brisbane) met 45.000 euro de topper van de veiling geworden. Het hengstveulen van fokker Caroline Tanner is verkocht aan een internationale dressuurstal in Denemarken. Voor La Boom, een zoon van KWPN-hengst Le Formidable, werd 34.000 euro betaald.