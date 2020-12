77 hengsten naar DSP-keuring, zes Nederlandse inzendingen

De DSP Hengstenkeuring in München-Riem staat van 20 tot en met 23 januari 2021 op de agenda en de organisatie gaat er van uit dat de keuring tegen die tijd (waarschijnlijk zonder publiek) gehouden kan worden. Van de 77 geselecteerde hengsten werden er zes in Nederland geboren.

Egbert Schep had vorig jaar al twee hengsten op de DSP-keuring en dit jaar kreeg hij er drie geselecteerd: de door M.A.M. Trommelen uit Dongen gefokte cat.nr 15 (Harley VDL x Ekstein), de door L. Kajuiter en E.C Vos-Antonucci uit Zevenhuizen gefokte cat.nr 20 (Janeiro x Taloubet Z) en de door M.F. Hazeleger gefokte cat.nr 55 (Glamourdale x Krack C).

Verder werd de door G.F.M van den Berg uit Sint-Oedenrode gefokte cat.nr 22 (Tangelo van de Zuuthoeve x Clinton), Ton Vullers en Otto Boje-Schoof stellen samen het eigen fokproduct cat.nr 23 (Untouchable x Hickstead) voor en tenslotte mag ook cat.nr 69 (Toto jr x Dream Boy), die werd geboren bij I.M. Schrama uit Erp naar de DSP-hoofdkeuring.

Zes Secrets, vier keer Vitalis

Bij de dressuurhengsten heeft Secret de overhand in de collectie met zijn eerste jaargang. Maar liefst zes Secrets mogen naar de DSP-hoofdkeuring. Voor Vitalis was het vier keer raak en Ibiza levert drie hengsten voor de hoofdkeuring.

De Nederlandse hengstenlijnen van Zack (via Secret, maar ook via diens vader Sezuan, Zackerey en Zoom) en Vivaldi (direct, via Vitalis en via Ibiza) zijn goed vertegenwoordigd.

Cornet en Eldorado

Bij de springhengsten is het bloed van Clinton goed vertegenwoordigd via Cornet Obolensky en Eldorado van de Zeshoek. Zij kregen elk drie zonen geselecteerd. Hickstead White heeft vier zonen op de keuring.

